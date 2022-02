TERZA GUERRA MONDIALE/ Attacchi Donbass, Ucraina: “siamo scudo Europa, difendeteci”

ATTACCHI NEL DONBASS: UCRAINA CHIEDE PROTEZIONE

La tensione ora più urgente e drammatica per un possibile scoppio di una “terza guerra mondiale” in Ucraina è localizzata nel Donbass: per tutta la notte sono state segnalate nuove violazioni del “cessate il fuoco” imposto anni fa con la fine della guerra tra esercito ucraino e ribelli filo-russi: entrambe le parti accusano gli avversari degli attacchi.

Lo scorso venerdì i leader delle Repubbliche popolari nel Donbass, Lugansk e Donetsk (rispettivamente, Leonid Pasechnik e Denis Pushilin) hanno annunciato l’evacuazione degli abitanti delle repubbliche in Russia, motivando con la crescente minaccia di ostilità. Nella notte il report della missione DPR presso il JCCC (Centro congiunto per il controllo e il coordinamento) citato in Russia segnala come le forze ucraine abbiano bombardato per ore le 6 aree popolate della Repubblica di Donetsk, compresa l’omonima città. Di contro, Kiev accusa Mosca di fiancheggiare i ribelli per provocare quell’episodio “miccia” in grado di far esplodere la guerra mondiale: «Noi siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo. Difendeteci o faremo da soli», ha tuonato domenica mattina il presidente ucraino Zelensky a Monaco chiedendo la protezione della Nato e dell’Occidente.

GUERRA MONDIALE IMMINENTE? DRAGHI TENTA LA MEDIAZIONE

«La Russia vuole davvero il dialogo?», è stata la risposta indiretta lanciata dal Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a domanda richiesta sulle possibilità di ulteriori negoziazioni tra Russia e Ucraina per evitare l’esplodere di quella che rischia davvero di essere una “terza guerra mondiale”. Secondo il Presidente Usa Joe Biden, convocante il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, in base alle informazioni raccolte ancora in questi ultimi giorni, «la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento». Lo scorso venerdì addirittura in conferenza stampa si diceva certo che l’invasione dell’Ucraina sarebbe stata solo una questione di ore: lo spazio per il dialogo si assottiglia sempre di più ed è in questo mini-frangente che il Premier italiano Mario Draghi spera di riuscire laddove invece gli omologhi di Francia e Germania, Macron e Scholz, hanno finora fallito. In settimana l’ex BCE potrebbe volare a Mosca per trattare direttamente con Putin (che oggi vede il Presidente francese, ndr) e l’obiettivo primario resta l’incontro al tavolo congiunto con il capo del Cremlino e il Presidente dell’Ucraina. Come ben sottolinea il retroscena di Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”, gli obiettivi dell’Italia vanno anche ben al di là della “mera” ma significativa volontà di mediazione: la dipendenza dal gas russo e dai rifornimenti energetici in Ucraina, la posizione dell’Italia (così come quella della Germania) impone l’evitare ad ogni costo un conflitto su scala mondiale in quell’area così strategica.

