Terza guerra mondiale, bombe su Donetsk/ Ucraina: “Russia vuole catastrofe nucleare”

IL RISCHIO DI TERZA GUERRA MONDIALE: UCRAINA ACCUSA ANCORA I RUSSI

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky torna ad attaccare il Cremlino accusandoli di voler far scattare una terza guerra mondiale nucleare: la denuncia del leader di Kiev è per i razzi che i russi avrebbero lanciato negli ultimi giorni attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (tesi smentita però da Mosca che invece accusa le milizie ucraine): «la Russia ha creato la minaccia di una catastrofe nucleare», facendo sue le parole allarmate del segretario generale Onu Antonio Guterres («fermare subito questi attacchi suicidi alla centrale»). Secondo Zelensky, l’area della centrale – ricordiamolo, sotto controllo delle forze filo-russe dopo le conquiste della prima parte di guerra nei mesi scorsi – vedrebbe continue provocazioni di Mosca per poter accusare l’Ucraina: «Il mondo non dovrebbe dimenticare Chernobyl e dovrebbe ricordare che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la più grande d’Europa», ha ribadito il Presidente.

PIANO BIDEN PER CLIMA ED ENERGIA/ Il cortocircuito green che peggiora l'inflazione

Il disastro di Chernobyl fu l’esplosione di un reattore: ebbene, conclude Zelensky, a Zaporizhzhia ve ne sono ben 6 di reattori con sestuplicati dunque i rischi di una catastrofe mondiale nucleare. Dopo l’invio di nuove armi da 1 miliardo di dollari, deciso ieri dal Governo americano, proseguono gli aiuti dell’Occidente verso Kiev che però chiede di estendere altre sanzioni economiche contro Vladimir Putin: la “risposta” arriva dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev che contesta le parole di Zelensky in merito al «chiamare a rendere conto l’intera popolazione della Russia» per i crimini commessi. Per il braccio destro di Putin, «L’ultima persona che ha cercato di implementare tali idee rivolgendole a un’intera nazione è stato Adolf Hitler. Ci sono altre domande sulla natura del governo ucraino?». Nel frattempo sul campo di battaglia si continuano a segnalare tensioni e pesanti combattimenti nel Donetsk: «La situazione nella regione è tesa, i bombardamenti sono costanti in tutta la linea del fronte. I russi stanno lanciando continui attacchi aerei ma le unità militari ucraine stanno respingendo gli assalti», spiega lo Stato maggiore di Kiev citando i raid russi su Bakhmut e Avdiiv. Al netto di ciò, conclude il governatore regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko, «Il nemico non ha successo. La regione di Donetsk sta tenendo».

Terza guerra mondiale, caos Zaporizhzhia/ Ucraina: “bombe Russia su centrale perché…”

DALL’UCRAINA A TAIWAN: LO SCONTRO TRA RUSSIA-CINA E L’OCCIDENTE

La terza guerra mondiale non solo come “possibilità” ma proprio come effettiva risultanza, è da quasi 6 mesi il problema centrale della guerra iniziata in Ucraina: i bombardamenti, le vittime, i disastri economici ed energetici, tutto concorre a creare un clima tra Occidente e Cremlino, con pure il nodo Cina se allarghiamo l’osservazione allarmata dall’Ucraina fino a Taiwan. Il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio in videoconferenza con l’ex Presidente Usa Bill Clinton, invitandolo a richiamare l’attenzione della comunità mondiale sui bombardamenti alla centrale nucleare di Zaporizhizhia e sul «terrore nucleare russo».

"Alto rischio guerra in Kosovo"/ Premier Kurti: "Dietro la Serbia c'è Putin"

Spostandosi ancora più ad oriente, la situazione in corso a Taiwan rappresenta il secondo focolaio – seppur al momento senza diretti combattimenti – più inquietante per una potenziale terza guerra mondiale: dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei, le esercitazioni militari cinesi al largo dell’Isola “ribelle” hanno sconfinato ben oltre il limite iniziale fissato (che scadeva domenica 7 agosto). «La Cina sta usando le esercitazioni aeree e marittime intorno a Taiwan per preparare l’invasione dell’isola e per cambiare lo status quo nella regione dell’Asia-Pacifico», è l’allarme lanciato oggi dal ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu. In conferenza stampa, il rappresentante del Governo democratico “sostenuto” dagli americani aggiunge «la vera intenzione di Pechino è quella di alterare lo status quo nello Stretto di Taiwan e nell’intera regione dell’Asia-Pacifico».











© RIPRODUZIONE RISERVATA