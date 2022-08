Terza guerra mondiale: caos Taiwan, Gaza/ Ucraina, 40 razzi su centrale Zaporizhzhia

GUERRA UCRAINA: CAOS A ZAPORIZHZHIA, 40 RAZZI SULLA CENTRALE NUCLEARE

Dal’Ucraina al Medio Oriente, passando per lo scontro Cina-Taiwan e i tumulti nei Balcani: lo scenario da terza guerra mondiale è tutt’altro che esagerato da definire, la speranza è che gli scontri esplosi negli ultimi mesi in queste parti del mondo possano trovare una “exit strategy” che risparmi vite umane e rischi globali per la comunità internazionale. Nel frattempo, nel Paese dove da più mesi si combatte per davvero, va segnalata ancora nella notte la caduta di almeno 60 razzi di tipo “Grad” contro insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia: 40 di questi, segnala il Governo ucraino, sono caduti sulla sponda nord del fiume Dnipro a soli 10 km dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky accusa la Russia di terrorismo dopo gli attacchi presso la centrale – «i terroristi russi sono diventati i primi al mondo a usare la centrale per il terrore» – con l’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) che lancia il medesimo allarme scattato a Chernobyl ad inizio guerra in Ucraina.

«Possiamo mettere insieme una missione di sicurezza, protezione e salvaguardia e fornire l’assistenza indispensabile e la valutazione imparziale di cui c’è bisogno», spiega direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, ribadendo il forte rischio di incidente nucleare se continuano i combattimenti così vicino alla centrale. Proseguono poi i raid aerei presso le aree di Kharkiv e Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, con l’esercito ucraino che invita i residenti a massima cautela per le esplosioni ormai divenute quotidiane.

Non di solo Ucraina purtroppo si allarma lo scenario internazionale in questa – citiamo Papa Francesco – “terza guerra mondiale a pezzi”, definizione mai attuale e veritiera come oggi: dopo la visita di Nancy Pelosi, la speaker della Camera Usa, a Taiwan il livello dello scontro a distanza tra Cina e Stati Uniti è elevato alla massima potenza. Le esercitazioni militari che dovrebbero chiudersi oggi al largo dell’Isola di Taiwan come rivendicazione dopo “l’affronto americano” hanno visto lanci di missili e razzi a pochi chilometri dalla costa di Taipei: «Pechino ha simulato attacchi contro l’isola, nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala annunciate e inaugurate in risposta alla visita di Nancy Pelosi», fa sapere il Ministero della Difesa taiwanese, spiegando come diversi caccia e navi cinesi sono stati rilevati attorno allo Stretto di Formosa in vista dell’attraversamento della “linea mediana” in un’azione che ha ricordato un «possibile attacco simulato».

In piena risposta a Pechino, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato gli omologhi di Australia e Giappone, Penny Wong e Hayashi Yoshimasa, in Cambogia. Il dialogo con gli alleati volge a rendere l’area dell’Indo-Pacifico in forte opposizione alle mire della Cina: «le parti hanno ribadito il loro impegno a rafforzare la cooperazione nella regione, sulla base dei valori condivisi di libertà, stato di diritto e democrazia che sono alla base del nostro legame», fa sapere la nota del Dipartimento di Stato americano. I prodromi di una guerra ci sono purtroppo tutti al momento, con l’inquietante ritrovamento del vice capo missilistico di Taiwan (Ou Yang Li-hsing) trovato morto in circostanze molto sospette in un Alberto a sud di Taiwan. Come se non bastasse il livello di scontro tra Occidente e Cina-Russia, negli ultimi giorni è riesplosa la faida in Medio Oriente tra la Jihad islamico-palestinese e lo Stato di Israele: l’operazione israeliana contro il gruppo Jihad Islamico – chiamata “Breaking Down” – era cominciata venerdì scorso con diversi attacchi che avevano provocato la morte di un altro leader del gruppo, Taiseer al Jabari. Il Premier Lapid ha parlato di «precisa operazione antiterroristica contro un pericolo immediato»: ne sono conseguiti però scontri da ambo le parti, con pioggia di razzi sia contro Gaza che contro Tel Aviv. Dall’inizio del terzo giorno di combattimenti, il bilancio aggiornato pubblicato dal ministero della Sanità di Gaza è di 29 morti e di oltre 250 feriti: di contro, la Jihad islamica ha lanciato verso Israele 580 razzi, il 96% intercettato dal sistema di difesa “Iron Dome”.











