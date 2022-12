Terza guerra mondiale: caos Ucraina, Iran, Kosovo/ Biden: priorità difesa aerea Kiev

RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE, LA TELEFONATA USA-UCRAINA

Nel 292esimo giorno di guerra in Ucraina i bombardamenti tornano purtroppo all’ordine del giorno: non sono bastati i proclami di allerta, tanto russi quanto ucraini, sul pericolo “terza guerra mondiale all’orizzonte”. Il Cremlino ha riconciato con i raid a spron battuto: nelle ultime 48 ore ad essere colpite sono state le regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Bakhmut e Odessa, con i punti strategici dei rifornimenti energetici ad essere primari obiettivi delle forze russe. Di contro, l’esercito di Kiev prosegue nel tentativo di avanzare nel Donbass per riprendersi i territori invasi lo scorso 24 febbraio: «Vogliamo liberare il Lugansk entro l’inverno», sostiene il Governo del Presidente Zelensky.

«Una fruttuosa conversazione con Biden. ho espresso gratitudine per un altro pacchetto di sicurezza. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa, protezione e manutenzione del nostro settore energetico. Posizioni coordinate alla vigilia del vertice online del G7. La leadership americana rimane salda!»: lo ha scritto il Presidente ucraino al termine della lunga telefonata con l’omologo americano, con a tema ovviamente il pericolo terza guerra mondiale e le richieste di armi e aiuti dalla Nato verso Kiev. «Biden ha accolto con favore la dichiarata apertura del presidente ucraino ad una pace giusta basata sui principi fondamentali racchiusi nella carta dell’Onu», sottolinea la Casa Bianca cercando di riaprire i canali di dialogo incrociati con Mosca e Kiev. Parlando poi dei recenti pacchetti di aiuti Usa all’Ucraina, il Presidente Biden fa sapere di star dando priorità «agli sforzi per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina», specie mentre proseguono gli attacchi russi alle infrastrutture cruciali del Paese.

UCRAINA, IRAN, KOSOVO: L’ALLARME TERZA GUERRA MONDIALE SI AMPLIA…

Ma i pericolo di una terza guerra mondiale sempre più “ampia”, come sappiamo, non proviene solo dal conflitto ormai eterno Ucraina-Russia: dai focolai “storici” come il Medio Oriente (vedi Siria, vedi Israele) al timore sempre presente di un attacco della Cina a Taiwan, fino alle mai sopite ingerenze tra le Coree. A preoccupare però in questi ultimi mesi si aggiungono le differenti situazioni, ma altrettanto pericolose, in Iran e in Kosovo: le proteste contro il Regime sciita non si placano così come purtroppo la dura repressione degli ayatollah contro ogni manifestazione di dissenso al potere incarnato dallo Stato etico di Teheran. In Iran stamane un secondo manifestante, Majidreza Rahnavard, è stato giustiziato a Mashhad, con l’accusa di aver ucciso due “Basiji”, componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini. Le organizzazioni umanitarie denunciano la confessione “forzata” dopo diverse torture dello sventurato manifestante.

Allarme però di un conflitto mondiale arriva anche dai Balcani dove la “guerra delle targhe” tra Serbia e Kosovo sembra non avere ancora la “chiave” giusta per interrompere le ostilità giunte ormai alle soglie della guerra civile: esplosioni e spari a raffica si sono uditi questa notte nel Nord del Kosovo, con la popolazione locale serba che prosegue con barricate e blocchi stradali contro le autorità del piccolo Stato “protetto” dalla Nato. Come informa l’ANSA, nelle zone più sensibili dell’area nord del Kosovo (specie a Rudare, ndr) sono presenti pattuglie della Forza Nato (Kfor) e della missione civile europea (Eulex). La nuova origine della tensione potenzialmente fatale per i Balcani è da individuare questa volta nell’arresto sabato di un ex agente della polizia kosovara, di etnia serba: il 5 novembre scorso si era dimesso dall’incarico assieme a tutti gli altri rappresentanti serbi della polizia e delle altre istituzioni del Kosovo. «Brutale rappresaglia e intimidazione da parte del premier kosovaro Albin Kurti», attacca Petar Petkovic, capo dell’Ufficio governativo serbo per il Kosovo. Nato e comunità internazionale guardano con preoccupazione, specie dopo il fallimento dei negoziati nelle scorse settimane tra Belgrado, Pristina e l’Unione Europea.











