Terza guerra mondiale, caos Zaporizhzhia/ Putin: “Ucraina carne da cannone Occidente”

LA MINACCIA DI PUTIN SULLA TERZA GUERRA MONDIALE

Una terza guerra mondiale diplomatica tra Occidente e Russia-Cina è purtroppo già cominciata da tempo: lo scontro sanguinoso sul campo di battaglia in Ucraina e il potenziale, ancora più devastante, conflitto che potrebbe aprirsi a Taiwan nei prossimi mesi rischiano di far assumere il grado di “mondiale” ad una guerra su ampia scala con coinvolti direttamente gli eserciti occidentali. L’ultimo appello-minaccia arriva dal Presidente della Russia Vladimir Putin, intervenuto alla Tass dopo aperto il Forum Internazionale Army 2022 a Mosca: «L’Occidente usa l’Ucraina come carne da cannone».

Secondo il Cremlino infatti, gli Stati Uniti concedendo armi e sostegno militare a Kiev «vogliono prolungare il conflitto in Ucraina»: non lo cita direttamente, ma per Putin i costanti attacchi di questi giorni in Crimea e nelle aree occupate dai russi nell’sud-est Ucraino (si veda il caos a Zaporizhzhia) rappresentano un tentativo dell’Ucraina “occidentalizzata” di voler proseguire il conflitto e non aprire i negoziati. Ieri si è tenuto il colloquio a distanza tra il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres: hanno discusso della sicurezza attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, messa a dura prova dagli attacchi incrociati di Kiev e Mosca (che continuano ad accusarsi a vicenda), «Sergei Shoigu ha condotto negoziati telefonici con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in merito alle condizioni per il funzionamento sicuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia», fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca.

GUERRA, ARMI UCRAINA E CAOS ZAPORIZHZHIA: COSA STA SUCCEDENDO

Mentre proseguono i combattimenti e le bombe nel Donetsk ucraino e nell’area a Sud del Paese, l’ONU ha ricevuto ancora oggi alcune condizioni per la visita dei commissari Aiea nella centrale di Zaporizhzhia: «un’eventuale missione non deve passare attraverso la capitale ucraina», fanno sapere fonti russe al Guardian. «Qualsiasi incidente radioattivo alla centrale nucleare di Zaporozhzhya può infliggere un duro colpo ai Paesi dell’Unione Europea, alla Turchia, alla Georgia e ai Paesi delle regioni più lontane. Tutto dipende dalla direzione e dalla forza del vento», attacca il Presidente ucraino Zolodymyr Zelensky vedendo nella centrale del Sud una potenziale “miccia” per una vera e propria terza guerra mondiale alle porte dell’Europa. «Al riparo della stazione, gli occupanti bombardano le città e le comunità circostanti», ha accusato ancora il leader di Kiev, rispedendo al mittente le accuse di coinvolgimenti ucraini.

«Se le azioni della Russia portano alla catastrofe, le conseguenze potrebbero colpire coloro che per ora rimangono in silenzio. Servono nuove sanzioni alla Russia, non cedere al ricatto nucleare», è il monito finale di Zelensky direttamente rivolto all’Occidente. Quello stesso Occidente che però sta aumentando l’invio di missili e armi made in Usa a Kiev per poter colpire anche la Crimea. «L’operazione di demilitarizzazione continuerà fino alla completa liberazione dei territori ucraini occupati», fa sapere su Telegram il capo dell’Ufficio del Presidente ucraino, Andriy Yermak, «la Crimea è Ucraina». Nel frattempo dalla Tass giungono notizie di nuove esplosioni vicine alle basi russe: «l’incidente odierno alla base russa di Dzhankoi, in Crimea, è stato causato da un’operazione di sabotaggio», rende noto il ministero della Difesa russo. Inoltre Mosca ribadisce che non serve usare armi nucleari per raggiungere i propri obiettivi in Ucraina: il solo fatto però di “toccare” l’argomento, inevitabilmente, fa schizzare la tensione nell’area alle stelle.











