Terza guerra mondiale/ Diretta ultime notizie: colpita centrale nucleare Zaporizhzhia

E’ iniziato poche ore fa il nono giorno di “terza guerra mondiale”, il conflitto fra Ucraina e Russia che assume sempre più i contorni di una catastrofe globale con più “attori” coinvolti. Quella di ieri è stata una giornata ancora una volta di bombardamenti e sangue, e nella notte da poco passata si è temuto il peggio quando l’esercito di Putin ha sganciato delle bombe sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Il sito si trova a nord est della Crimea, ed è considerato un obiettivo strategico da parte dei militari russi, ma fortunatamente le bombe hanno colpito solamente gli edifici esterni senza danneggiare i reattori nucleari.

Immediato l’allarme lanciato da Kiev e soprattutto dal presidente Zelensky, che ha accusato i russi di fatto di voler cancellare l’Europa con la terza guerra mondiale, rischiando un disastro ben più catastrofico rispetto a quello causato da Chernobyl, ma fortunatamente l’Aiea, che è l’Agenzia per l’energia atomica dell’Onu, ha confermato che il livello di radiazioni risulta essere nella norma nella zona della centrale nucleare.

TERZA GUERRA MONDIALE, DIRETTA ULTIME NOTIZIE: NON SI PLACANO LE SANZIONI VERSO LA RUSSIA

Nel frattempo i leader delle nazioni europee, uniti alla Casa Bianca, hanno introdotte altre pesantissime sanzioni nei confronti della Russia, e nel mirino statunitense, come sottolineato dall’agenzia Ansa, diversi esponenti di spicco come il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e i vari oligarchi fra cui Alisher Usmanov, Nikolay Tokarev, Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergey Chemezov, Igor Shuvalov e Yevgeny Prigozhin.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende prosegue sulla via delle sanzioni, che diverranno più dure ogni giorno che passa, e ieri lo stesso ha sentito telefonicamente il collega ucraino Zelensky, a seguito dell’attacco alla centrale nucleare vicino Zaporizhzhia, Da segnalare come la Russia sia stata di fatto isolata e non riesca più accedere ai media internazionali e a Facebook, anche a seguito di un massiccio attacco hacker portato avanti negli ultimi giorni da parte del collettivo Anonymous, che ha dichiarato una guerra cibernetica a Putin. Infine, una notizia riguardante il Canale di Panama, che ha preferito per ora rimanere neutrale, non bloccando il passaggio ai russi. “Il Canale di Panama segue da vicino – il comunicato ufficiale – l’evolversi della situazione in Ucraina ma costituisce una via marittima di transito internazionale permanentemente neutra”.

