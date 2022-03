Terza guerra mondiale/ Diretta ultime notizie, Ucraina: attesi oggi nuovi negoziati

La terza guerra mondiale fra Ucraina e Russia prosegue e la prima grande città ucraina, Kherson, è caduta nelle mani dei militari di Putin. Ad annunciarlo la scorsa notte è stato il sindaco della stessa, Igor Kolykhaev, così come riportato dal New York Times. Kherson si trova nella zona meridionale dell’Ucraina, in un’area cruciale in quanto collega la penisola della Crimea al resto della nazione, e da qualche ora a questa parte è amministrata dai militari russi. Intanto sono attesi oggi nuovi negoziati fra le due delegazioni, con l’obiettivo di trattare la fine della guerra, a cominciare dal cessate il fuoco che è stato messo sul tavolo per la prima volta dall’inizio del conflitto dalla delegazione russa.

I colloqui si terranno nella località di Belovezhskaya Pushcha, nei boschi tra Polonia e Bielorussia dove vennero firmati i documenti della fine dell’Unione Sovietica. Difficile comunque che si arrivi in tempi brevi ad una conclusione di questa Terza guerra mondiale, che secondo gli addetti ai lavori sarà tutt’altro che lampo, anche perché le richieste di ambo gli schieramenti sono diametralmente opposte. Nel frattempo l’Onu ha bocciato quasi all’unanimità l’invasione russa: “Mi congratulo con gli Stati membri delle Nazioni Unite per aver tenuto questa sessione storica. Il voto di oggi mette a nudo l’isolamento di Putin“, le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, diffuse in un comunicato.

TERZA GUERRA MONDIALE, DIRETTA ULTIME NOTIZIE: USA INVIA STINGER ALL’UCRAINA

Usa che stanno prendendo parte a questa terza guerra mondiale anche se in maniera indiretta, inviando missili anti-aerei all’Ucraina, così come fatto sapere dalla Cnn, citando fonti informate. Secondo quanto spiegato da un funzionario e membro del Congresso, almeno duecento di questi tipi di missili, gli Stinger antiaerei, sarebbero stati consegnati un paio di giorni fa ai militari ucraini.

Missili che stanno continuando a piovere su Kiev, una delle città più colpite dalla guerra, dove almeno duemila persone, tutte civili, sarebbero rimaste uccise, e centinaia di migliaia sarebbero invece gli sfollati. Le scorte di acqua e viveri sono sempre più scarse, con un Paese letteralmente in ginocchio. E sulla terza guerra mondiale indaga anche la Corte dell’Aia: il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un’indagine per cercare di capire se siano stati commessi crimini di guerra da parte della Russia, così come fatto sapere dalla stessa Corte attraverso un comunicato.

