Terza guerra mondiale/ Diretta ultime notizie Ucraina: corridoi civili per la Russia

ULTIME NOTIZIE TERZA GUERRA MONDIALE: CORRIDOI UMANITARI APERTI MA…

Nelle prossime ore potrebbe essere lanciata l’offensiva “finale” verso la Capitale dell’Ucraina, il tutto quando la “terza guerra mondiale” potenziale nell’Est Europa rischia seriamente di accendersi visto lo stallo della diplomazia.

La Russia ha aperto la 12esima giornata di invasione in Ucraina con una notizia a suo modo “positiva”: «L’esercito russo cesserà il fuoco questa mattina per permettere i corridoi umanitari in diverse città ucraine», fa sapere da Interfax il Cremlino. I corridoi sono stati aperti ufficialmente dalle 10 (le 8 in Italia) dalle città di Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy, su esplicita richiesta del Presidente Macron dopo il lungo colloquio avuto ieri con Putin. Il problema è che i medesimi corridoi umanitari, per il momento, sembrano essere diretti e convogliati solo verso Russia e Bielorussia: a denunciarlo i media internazionali, citando i piani pubblicati da Mosca. Il corridoio di civili in uscita dalla capitale Kiev porta verso la Bielorussia, alleata di Putin, mentre per Kharkiv c’è un solo corridoio verso la Russia; a Mariupol, la città sotto assedio sul Mar d’Azov, il corridoio aperto porta solo a Rostov, città russa sul fiume Don, mentre da Sumy vi sono 2 corridoi, uno verso la Russia e l’altro verso altre città ucraine. L’Eliseo venutolo a sapere sbotta: «il presidente Emmanuel Macron non ha mai chiesto l’apertura di corridoi umanitari verso la Russia».

UCRAINA/ Dal 2004 all'invasione di Putin: le radici profonde di una guerra annunciata

CINA, USA, ISRAELE: LA TERZA GUERRA MONDIALE NELLA DIPLOMAZIA

Da Kiev la denuncia contro le mosse anti-pace della Russia arriva nuovamente dalle parole del Presidente Zelensky: «La Russia ha annunciato che domani (oggi, ndr) bombarderà le imprese legate alla difesa. La maggior parte di esse sono nelle nostre città, circondate da civili. E’ un omicidio, semplicemente un omicidio. E non ho visto nessun leader mondiale reagire oggi, nessun politico occidentale». Il leader ucraino si riferisce alle parole dettate ieri dal Ministero della Difesa di Mosca, con il portavoce Igor Konashenkov: «nel quadro della smilitarizzazione dell’Ucraina, le forze armate russe colpiranno le aziende dell’industria della difesa ucraina con armi di precisione». Zelensky non ci sta e incalza la Nato, dopo che già ieri molto irritato aveva sostenuto come il rischio di una terza guerra mondiale è davanti agli occhi se l’Occidente non interviene, «ci state uccidendo lentamente così…». Oggi il Presidente torna alla carica e attacca così dal bunker di Kiev: «Pensate al senso di impunità che hanno gli occupanti, tale da far loro annunciare le loro atrocità con un preavviso! Tutto questo perché non c’è reazione. Non una parola. Spero che lo vedrete domani e reagirete. L’audacia dell’aggressore è un chiaro segnale per l’Occidente del fatto che le sanzioni imposte non sono sufficienti. Non potete nascondervi da questa realtà. Non potete nascondervi dai nuovi omicidi in Ucraina». Nel frattempo, secondo le ultime notizie in arrivo da Mosca, la Russia starebbe seriamente preparando l’assalto a Kiev con le truppe russe preallertate a poter intervenire dopo la conclusione dei corridoi umanitari: puntano a prendere il controllo di Irpin e Bucha, fuori Kiev, per poi sferrare l’attacco definitivo. La guerra da “locale” rischierebbe di divenire una “terza guerra mondiale” visto anche lo stallo della diplomazia di questi giorni: Israele prova a triangolare con Mosca e Kiev, idem per Macron-Scholz-Draghi, ma senza particolari successo. In più, le parole giunte oggi dalla Cina non lasciano sperare in una mediazione “sopra le parti”: «l’amicizia con la Russia è duratura e solida come una roccia», sostiene il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che poi aggiunge «Il vero obiettivo della strategia indo-pacifica degli Stati Uniti è quello di stabilire una versione indo-pacifica della Nato. Cina e Stati Uniti devono puntare ai tre principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti».

TERZA GUERRA MONDIALE/ "In Usa c’è chi vuole un altro Afghanistan, Zelensky non li ascolti"

LEGGI ANCHE:

UCRAINA E GUERRA ECONOMICA/ Così le sanzioni Ue aiuteranno Putin e la Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA