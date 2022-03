TERZA GUERRA MONDIALE, DIRETTA ULTIME NOTIZIE/ Ucraina: “Russia non rispetta tregua”

TERZA GUERRA MONDIALE: “RUSSIA NON RISPETTA CESSATE IL FUOCO”

Il decimo giorno della guerra tra Russia e Ucraina è quello della tregua parziale concordata da Mosca e Kiev per l’apertura dei corridoi umanitari, indispensabili per consentire ai civili di Mariupol e Volnovakha di abbandonare le città. Nel frattempo resta aperto lo spiraglio dei negoziati: è previsto il terzo incontro tra le due delegazioni, dovrebbe svolgersi in questo fine settimana. D’altro canto, le autorità municipali di Mariupol stanno informando che i soldati russi non stanno rispettando la tregua annunciata lungo tutto il percorso concordato, stando a quanto riportato dal Guardian. Il timore è anche quello che la Russia abusi del cessate il fuoco per far avanzare le sue truppe.

Terza guerra mondiale: ultime notizie Ucraina-Russia/ Nato "Prossimi giorni peggiori"

Il governo ucraino, infatti, sta verificando le informazioni secondo cui i soldati russi starebbero usando il cessate il fuoco per avvicinarsi alle posizioni ucraine lungo le rotte di evacuazione, dirette peraltro dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che ha mediato i colloqui sul cessate il fuoco. In generale, l’avanzata militare russa prosegue, seppur ad un passo più lento del previsto. Secondo il Corriere della Sera, sono tre le cause: la resistenza delle forze ucraine, le condizioni meteo in quanto in gran parte dell’Ucraina nevica, le difficoltà nell’afflusso di rifornimenti. Una flotta nel Mar Nero è pronta a sbarcare, a sud di Odessa, appena termineranno le operazioni di sminamento e rimozione degli ostacoli anti sbarco. (agg. di Silvana Palazzo)

Asselborn, capo diplomazia Lussemburgo/ “Putin speriamo sia eliminato fisicamente”

TERZA GUERRA MONDIALE: VERSO NUOVI NEGOZIATI

E’ scattato il decimo giorno della terza guerra mondiale, il conflitto fra l’Ucraina e la Russia. I militari di Putin non accennano a placare la loro avanzata e sono sempre più vicini a Kiev, la città che resta l’obiettivo finale per rovesciare il potere. Nella serata di ieri è uscito allo scoperto nuovamente proprio Vladimir Putin che ha fatto sapere, durante una conversazione telefonica con il Cancelliere tedesco Olf Scholz, che nel weekend appena iniziato riprenderanno i negoziati. Putin non è comunque intenzionato ad arretrare di un millimetro rispetto alla propria posizione e ha ribadito che un’intesa con Kiev resta possibile solamente “se tutte le richieste russe” verranno soddisfatte.

“Cina sapeva dell'invasione russa”/ Rampini: “Putin distrae gli Usa, l'ideale per Xi”

Il presidente russo ha inoltre invitato gli oppositori a “non esacerbare la situazione” attraverso altre sanzioni, e che il suo esercito non ha “cattive intenzioni contro i nostri vicini”, spiegando che il governo “non vede la necessità” che i Paesi vicini intraprendano ulteriori azioni che “peggiorino i nostri rapporti”. Il Cremlino ha poi aggiunto che i colloqui tra le due delegazioni devono essere condotti “nel silenzio e non essere oggetto di divulgazione pubblica”, così come riferito dal portavoce Dmitry Peskov, e che una firma sui negoziati “non è all’ordine del giorno”.

TERZA GUERRA MONDIALE: PRONTE NUOVE SANZIONI

Nel frattempo, andando contro le richieste di Putin, l’Unione Europea condanna fortemente la terza guerra mondiale in corso ed è pronta ad intervenire con nuove sanzioni, così come fatto sapere dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, “Sappiamo che questo conflitto è lontano dalla fine. E siamo pronti a nuove severe sanzioni, se Putin non ferma e inverte la rotta della guerra che ha scatenato”.

E ancora: “La visita in Europa di Blinken illustra quanto vicine siano le relazioni fra Usa ed Europa nella risposta all’aggressione russa all’Ucraina: abbiamo deciso e dispiegato sanzioni in tempo record, sanzioni che mostrano la determinazione di fermare la guerra di Putin”, riferendosi all’incontro a Bruxelles con il segretario di stato Usa, Antony Blinken. Infine, chiarita la posizione di Zelensky, che secondo i russi sarebbe fuggito in Polonia: “Ogni due giorni dicono che sono scappato dall’Ucraina, da Kiev – ha fatto sapere il presidente ucraino – ma sono qua, lo vedete, al mio posto”. Il massimo rappresentante degli ucraini ha sempre vissuto questa terza guerra mondiale in prima fila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA