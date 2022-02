Terza guerra mondiale/ Diretta video ultime notizie: la Russia ha invaso l’Ucraina, l’attacco

Le ultime notizie di oggi agitano sinistramente lo spettro del potenziale inizio di una terza guerra mondiale. E’ cominciata la guerra fra Russia e Ucraina dopo l’invasione dei militari di Mosca nel Donbass. Nella notte da poco passato è scattata l’operazione militare moscovita, così come temuto dalla Nato, dall’Onu e dagli Stati Uniti negli scorsi giorni. Putin ha invitato i soldati a ucraini ad “arrendersi”, “andare a casa” e a deporre le armi, e nel contempo ha fatto scattare l’azione a protezione del Donbass, la regione che confina fra Ucraina e la Russia, da anni contesa proprio dal Cremlino.

Diversi gli attacchi militari contemporanei, a cominciare da Kharvik, Odessa, e anche nlla capitale Kiev. Proprio l’ambasciata americana presente nella capitale ha invitato gli statunitensi presenti a restare al riparo: “Ai cittadini americani in Ucraina è consigliato di stare al riparo e di seguire le seguenti azioni: se sentite esplosioni forti o sirene cercate immediatamente riparo; se siete in casa o in un edificio cercate riparo nelle aree con meno finestre; se siete all’aperto cercate riparo sotto strutture solide e se non è possibile sdraiatevi e copritevi la testa con le mani”. Intanto è uscito allo scoperto il ministero della Difesa russo, che citato dalla Tass, l’agenzia di stampa russa, ha fatto sapere: “Le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse”.

TERZA GUERRA MONDIALE LA RUSSIA HA INVASO L’UCRAINA, MARIO DRAGHI: “L’ITALIA CONDANNA L’ATTACCO”

Alla luce dell’invasione militare, numerosi residenti di Kiev stanno cercando di lasciare la città, con il traffico intasato soprattutto in periferia, e code ai benzinai. Intanto alcune auto della polizia, con i megafoni, hanno invitato i residenti a trovare riparo nei sottopassi e a tornare immediatamente nelle proprie abitazioni, per evitare di essere colpiti.

Dura la condanna dei principali capi di stato, preoccupati di quella che si potrebbe trasformare nell’inizio di una terza guerra mondiale, a cominciare dal presidente del consiglio Mario Draghi: “Il governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha invece invitato Putin a fermare subito quello che potrebbe essere il focolaio di una terza guerra mondiale: “Fermare Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all’Ucraina”.

VIDEO, I BOMBARDAMENTI IN UCRAINA

