Terza Guerra Mondiale/ Diretta video, ultime notizie Ucraina: Kiev sotto le bombe

Terzo giorno di conflitto in Ucraina, territorio da cui potrebbe svilupparsi la Terza Guerra Mondiale. È stata una notte difficile a Kiev (e non solo) quella tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022, con la Russia che ha mantenuto fede ai suoi propositi annunciati e ingaggiato una battaglia nella capitale nemica, finita letteralmente sotto assedio. La popolazione si è rifugiata nelle cantine e nella metropolitana per sfuggire ai bombardamenti. Numerosi scontri sono avvenuti in via della Vittoria, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alla popolazione affinché non deponga le armi e difenda Kiev.

"Guerra in Ucraina può essere la fine per Putin"/ Kasparov: "Ma attenzione alla Cina"

Queste le sue parole, pubblicate su Twitter: “Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando!”. E, ancora: “Sono qui. Non stiamo mettendo giù le armi. Difenderemo il nostro Paese, perché la nostra arma è la verità e la nostra verità è che questa è la nostra terra, il nostro Paese, i nostri bambini e noi difenderemo tutto questo. Questo è tutto quello che ho da dirvi, gloria all’Ucraina”.

UCRAINA, RUSSI A KIEV/ "Fare di tutto per tenere aperto il dialogo Zelensky-Putin"

TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA: LA RUSSIA HA CONQUISTATO MELITOPOL

Nel frattempo, è scattata una nuova allerta raid aerei a Kiev, con l’esortazione alla cittadinanza di recarsi in fretta nei rifugi. Dopo una notte trascorsa nel terrore e tra i ruggiti delle esplosioni, provenienti non solo dall’area più centrale della città, ma anche nella zona dell’aeroporto di Zhulyany, la mattinata sembra preannunciare ancora distruzione e morte. La Russia ha comunicato per bocca del ministero della Difesa di avere conquistato la città ucraina di Melitopol e di avere messo nel mirino infrastrutture militari ucraine con missili da crociera. Sembrano davvero le premesse di una inauspicata Terza Guerra Mondiale.

GUERRA IN UCRAINA/ Sapelli: nei missili di Putin è nascosto il fallimento di Usa e Ue

Sino a questo momento, riferisce Sky Tg24, “sono circa 100mila i cittadini ucraini che hanno abbandonato le loro case e diverse migliaia sono fuggite all’estero per sfuggire all’invasione russa. Lo affermano fonti Onu, basandosi su dati risalenti al 24 febbraio. Alcuni sfollati si trovano comunque all’interno del Paese, mentre diverse migliaia si sono dirette verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania. Nei giorni successivi all’invasione sono stati segnalati pesanti ingorghi sulle strade in direzione ovest con migliaia di persone che hanno continuato a lasciare le loro abitazioni”.



🚨 WAR NEWS: L’edificio del Servizio di sicurezza dell’#Ucraina a Chernigov è in fiamme. Girano molteplici video dove si possono vedere funzionari ucraini bruciare migliaia di documenti che non devono finire nelle mani dei russi. pic.twitter.com/vCLNS0xIa3 — Annalisa Nocera (@AnnalisaNocera1) February 25, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA