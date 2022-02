Terza guerra mondiale/ Diretta video ultime notizie Ucraina: missili Russia su Kiev

LE ARMATE RUSSE PROCEDONO VERSO KIEV

Missili, armate e carri sono diretti verso Kiev nel secondo giorno di guerra in Ucraina scatenata dalla Russia di Vladimir Putin: una pioggia di sanzioni sta per abbattersi sul Cremlino ma la volontà conquistatrice di “demilitarizzare” i rivali ucraini resta ancora prioritaria per Mosca.

Il clima da “terza guerra mondiale” per il momento rimane tale visto che la Nato ha deciso di non entrare nel conflitto in maniera diretta: resta per il momento una guerra impari tra Kiev e Mosca, con l’esercito di Zelensky che prova a resistere strenuamente con un nemico molto più forte e con mezzi/armi insufficienti sulla lunga distanza. Sono in corso da questa notte combattimenti nella zona nord di Kiev, con la perdita totale di soldati ucraini che sale a 137 vittime, mentre 800 sarebbero i militari russi che hanno perso la vita negli attacchi via aereo e via terra. «Le forze militari russe hanno sequestrato due veicoli delle Forze armate ucraine, hanno indossato le uniformi militari ucraine e muovono ad alta velocità verso il centro di Kiev», ha reso noto la Difesa ucraina spiegando di star per perdere le città di Vorzel e Malyar appena fuori la Capitale. «Kiev prima dell’alba è stata colpita da un attacco con missili cruise o balistici», riporta consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre il Ministro degli Esteri Kuleba agli alleati occidentali ha spiegato come «L’ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa del genere è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina sconfisse il male e lo sconfiggeremo anche questa volta. Fermare Putin. Isolare la Russia, tagliare tutti i rapporti».

LA TERZA GUERRA MONDIALE TRA MISSILI E SANZIONI

«Chi è pronto a combattere con noi? Io non vedo nessuno», ha detto disperato in un video diffuso in Ucraina il Presidente Zelensky dopo aver firmato la legge che impone ai cittadini maschi tra i 18 e i 60 anni di non potere lasciare il Paese perché chiamati alle armi. «Gruppi di sabotatori russi sono entrati a Kiev, con l’obiettivo principale di distruggere l’Ucraina politicamente, distruggendo il capo dello Stato. Secondo le nostre informazioni – ha detto in un video messaggio ancora il Presidente – il nemico ha me come obiettivo numero uno, la mia famiglia come secondo obiettivo». Zelensky rimarrà a Kiev per il momento ma lamenta il fatto che il suo Paese sia stato sostanzialmente lasciato solo dalla Nato e dall’Occidente: «Chi è pronto a dare all’Ucraina la garanzia di un’adesione alla Nato? Tutti hanno paura». Secondo i media ucraini, il consigliere del capo dell’ufficio presidenziali ha riferito che «l’Ucraina è pronta per i negoziati con la Russia sulla determinazione del suo status di Paese neutrale». Ieri dal Cremlino erano giunte le due condizioni scritte, nero su bianco, per la resa ucraina e per la fine immediata della “terza guerra mondiale”: la non adesione alla Nato rimanendo un Paese neutrale e il quasi completo disarmo senza più combattere contro l’avanzata delle truppe russe. «Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un’assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con il presidente polacco Duda. Mi appello ai ‘Nove di Bucarest‘ (ovvero, Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituanuia, Polonia e Slovacchia, ndr) per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull’aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra», è l’estremo, disperato, appello del Presidente ucraino Zelensky al secondo giorno di attacchi unilaterali dalla Russia contro Kiev. Restano intanto fortissime le sanzioni approvate contro la Russia, sul fronte economico e sul fronte energetico (solo su petrolio però, non sul gas che resta essenziale e vitale per l’Europa): come ha spiegato Joe Biden dalla Casa Bianca, «Strozzeremo l’accesso della Russia alla tecnologia e la sua capacità industriale ne soffrirà negli anni a venire, dimezzeremo le loro importazioni di alta tecnologia, sarà un durissimo colpo alla loro modernizzazione dell’apparato militare e industriale, incluso l’aerospazio e il programma spaziale, ridurremo la loro capacità di competere in questi settori».

