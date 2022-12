TERZA GUERRA MONDIALE, DRONE ATTACCA RUSSIA/ ONU ipotesi ‘Norimberga’: pace a rischio

BOMBE SU KHERSON, ATTACCO DRONI SULLA RUSSIA: IL CLIMA DA TERZA GUERRA MONDIALE

Nel giorno in cui il “Financial Times” nomina Volodymyr Zelensky uomo dell’anno 2022, la Russia bombarda il suo paese natale Kryvyi Rih nel sud del Paese: il clima da terza guerra mondiale non è però ovviamente solo un “botta e risposta” tra fatti diplomatici e bombe sul campo, è un generale senso di tensione perenne che sfocia purtroppo in continui raid (sebbene più mirati rispetto ai primi mesi di combattimenti) ininterrotti da 285 giorni. La città di Kherson ha subito nelle ultime 24 ore almeno 50 raid, spiega su Telegram Kyrylo Tymoshenko, numero due dell’ufficio presidenziale ucraino: secondo il Ministero dell’Interno, nella giornata di domenica «gli occupanti hanno bombardato la regione 46 volte con mortai, carri armati, artiglieria e Mlrs. Edifici privati e condominiali e altri edifici sono stati distrutti».

Di contro, la Ukrainska Pravda fa sapere che stamane un drone ha colpito la pista della base aerea russa di Engels-1, nella regione di Saratov in Russia: altra esplosione da un drone ha colpito un aeroporto vicino Ryazan, a sudest di Mosca. Stando invece a quanto riportato da fonti dei filorussi in Donbass, sarebbero almeno 9 i morti stamane in un bombardamento delle forze ucraine su edifici residenziali ad Alchevsk, località nella Repubblica di Lugansk. Ancora raid in un costante clima da terza guerra mondiale nella regione strategica di Zaporizhzhia: ieri le forze russe avrebbero attaccato le infrastrutture industriali ed energetiche attorno alla centrale nucleare più grande d’Europa, tanto che oggi il Presidente Zelensky commenta «il nemico spera di usare l’inverno contro di noi: di rendere l’inverno freddo e le difficoltà parte del suo terrore. Dobbiamo fare di tutto per sopravvivere a questo inverno, non importa quanto sia difficile. Sopportare questo inverno significa sopportare tutto».

ONU E NEGOZIATI: LA “NORIMBERGA” SU PUTIN E IL RISCHIO DI TERZA GUERRA MONDIALE

A complicare e non poco i piani di un conflitto in “stile” terza guerra mondiale che non sembra avere una fine vicina, le voci arrivate ieri dal “Guardian” circa la possibilità di una bozza di risoluzione dell’ONU per la creazione di un tribunale in ‘stile’ Norimberga per ritenere la Federazione Russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina. Al momento, specifica il quotidiano inglese, gli Stati Uniti non gradirebbero l’idea anche perché comprometterebbe il tentativo di negoziato di pace da instaurare nelle prossime settimane: Kiev però insiste e Beth Van Schaack, ambasciatrice Usa per la giustizia penale, ha fatto sapere che tale bozza di risoluzione «è qualcosa che al Presidente Zelensky tiene molto. Ma la domanda è se avranno i voti all’assemblea generale».

Di ritorno dal recente viaggio in Usa, il Presidente francese Emmanuel Macron continua l'appello per una pacificazione immediata che spenga il fuoco della terza guerra mondiale: «le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia, che ha attaccato l'Ucraina. Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia», ha spiegato alla CBS il capo dell'Eliseo, aggiungendo «Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico" con Mosca, e abbiamo sempre rispettato il popolo russo». I punti di contatto sono continui e regolari tra Macron e Putin, fa sapere la Francia spiegando come l'isolamento «è la cosa peggiore» per impostare la pace, «l'unica strada per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina è tramite trattative». Capitolo price cap sul petrolio russo inaugurato in questi giorni dall'Europa, il commento del Cremlino è drastico: «Misure come il price cap sul petrolio non influenzeranno l'andamento dell'operazione militare russa in Ucraina», spiega il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.











