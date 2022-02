Terza guerra mondiale in Ucraina/ Carri armati nel Donbass: Usa-Ue “Putin ci ripensi”

CRISI UCRAINA, TERZA GUERRA MONDIALE VICINA?

«Rischio di una guerra mai così alto»: è netto il Ministro degli Esteri francese Le Drian nel commentare le ultime 12 ore convulse ore nel Donbass, la regione ad Est dell’Ucraina dove da ieri sera il Presidente russo Vladimir Putin ha ufficialmente riconosciuto le Repubbliche separatiste dal 2014 di Donetsk e Luhansk.

Non solo, non appena firmato il decreto di riconoscimento, il Cremlino ha subito inviato i carri armati con lo scopo di «assicurare la pace con missione di peacekeeping»: inevitabile il timore in crescendo dell’Ucraina che denuncia l’annessione russa di un territorio “cuscinetto” dopo gli accordi di Minsk del 2015, ieri completamente “affossato” dal colpo di mano di Putin. Usa, Ue, Nato e l’intera comunità internazionale guarda ora alle prossime settimane come potenzialmente protagoniste di un conflitto su larga scala che a molti fa presagire una vera e propria terza guerra mondiale. Va da intendersi, se l’esercito russo dovesse proseguire nell’annessione dell’Ucraina – come fatto in qualche modo “presagire” ieri dal discorso incendiario di Putin al Cremlino, con toni imperialisti e detonanti contro «La Nato che minaccia di espandersi ad Est» – l’Occidente risponderà con durissime sanzioni ma al momento non prevede interventi militari, in quanto Kiev ancora non fa parte dell’Alleanza Atlantica.

IL CAOS DELLA DIPLOMAZIA SUL DONBASS

Il timore però di un devastante fallimento dell’azione diplomatica occidentale sta portando le varie ambasciate a trasferire personale fuori dall’Ucraina, oltre a ritenere le prossime settimane decisive per capire quale sia davvero il progetto di Putin. La Russia con il riconoscimento del Donbass ha lanciato un monito, con le parole del Presidente che parlano di «Ucraina da sempre nell’impero russo» che di certo non fanno presagire toni e clima diversi da una guerra mondiale. I separatisti filo-russi del Donbass festeggiano per le strade a Donetsk e si dicono convinti che l’arrivo dei carri armati da Mosca avranno l’effetto di schiacciare l’offensiva ucraina: di contro, il Presidente Zelensky sottolinea di non aver paura della Russia e nel discorso alla nazione successivo a quello di Putin promette che «gli ucraini non cederanno un solo pezzo del Paese alla Russia». Da Bruxelles intanto l’alto Rappresentante di Politica Estera Ue Borrell annuncia che già in giornata «adotteremo le prime sanzioni» contro Mosca. «Anche nei momenti più difficili… noi diciamo: siamo pronti alle trattative», ha spiegato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, anche se il rischio che possa saltare l’incontro Blinken-Lavrov il prossimo giovedì è altissimo. «Chiediamo alla Russia di cancellare la decisione sul riconoscimento e di tornare al tavolo negoziale», è l’invito fatto dall’ambasciatore ucraino presso l’ONU, Sergiy Kyslytsya; il medesimo invito arriva dalla Casa Bianca e dall’Unione Europea. Il Premier Johnson, che ha riunito stanotte la sezione COBRA, parla dell’inizio dell’invasione russa in Europa «giorno buio per l’Ue». Purtroppo si spara ancora nel Donbass e solo nella scorsa notte, riportano le agenzie internazionali, 2 soldati ucraini sono stati uccisi dai bombardamenti e altri 12 sono rimasti feriti la notte scorsa sulla linea della Repubblica di Donetsk.

