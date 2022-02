Terza guerra mondiale in Ucraina?/ Putin presenzia a lancio missili: Draghi media

LE ESERCITAZIONI MILITARI DELLA RUSSIA (CON PUTIN)

Mentre ancora restano “senza risposta” le condizioni lanciate giovedì dalla Russia nella lettera inviata agli Stati Uniti, il clima da terza guerra mondiale si arricchisce di inquietanti risvolti militari con l’operazione annunciata per sabato 19 febbraio dal Cremlino.

Domani infatti il Presidente Vladimir Putin presenzierà in Russia alle esercitazioni di missili balistici e da crociera «già pianificare in precedenza rispetto alla crisi con l’Ucraina», fanno sapere da Mosca. A queste esercitazioni che arrivano in piena crisi con l’Ucraina e la Nato, prenderanno parte – fa sapere il Ministero della Difesa russo – le Forze aerospaziali e le Forze missilistiche strategiche, e anche unità di terra del Distretto militare meridionale e della marina, delle Flotte del Mar Nero e del Nord. Mentre intanto proseguono gli scontri nelle Repubbliche ex ucraine ora occupate dai ribelli separatisti filo-russi (a Donetsk e Lugansk), il Cremlino si dice «molto preoccupato» per la situazione: di contro, l’Occidente teme che i bombardamenti in atto da giorni dei “filo-russi” siano atte a provocare una reazione dell’esercito ucraino, così da avere a quel punto il “pretesto” per l’invasione e l’inizio della guerra effettiva tra Mosca e Kiev.

TERZA GUERRA MONDIALE, DRAGHI PROVA A MEDIARE TRA RUSSIA E USA

«Un attacco russo è possibile nei prossimi giorni», attacca Joe Biden dalla Casa Bianca rifiutando in questo modo altri colloqui con l’omologo presidente russo Vladimir Putin. Il discorso di Blinken, Segretario di Stato Usa, all’ONU certifica il fallimento per il momento dei negoziati di pace e la stessa lettera di ieri inviata dal Ministro degli Esteri Lavrov non fa che ulteriormente confermarlo. «Via eserciti e armi dai Paesi ex URSS altrimenti sarà guerra», è stato il monito del Cremlino. In una fase di delicatissimo equilibrio internazionale, con una terza guerra mondiale da molti considerata ormai alle porte, il ruolo di mediazione dopo Macron e Scholz passa nelle mani di Mario Draghi: «L’obiettivo è ora far sedere al tavolo il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’Italia sta facendo il possibile per sostenere questa direzione», ha spiegato il Premier italiano ieri dopo il Consiglio Ue informale sulla crisi Ucraina. Nella mattinata di oggi c’è poi stato un colloquio telefonico tra Draghi e il Presidente Usa Joe Biden nel quale i due leader hanno riesaminato «gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina». Dalla Casa Bianca si legge nella nota, Draghi e Biden «hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e il loro essere pronti ad imporre severi costi economici alla Russia se dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina».

