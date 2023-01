Terza guerra mondiale, Kiev: “indecisione armi Ue uccide”/ Russia “disastro globale”

ALLARME TERZA GUERRA MONDIALE, L’ACCUSA DELL’UCRAINA ALLA GERMANIA (E ALL’UE): “RITARDO SU ARMI CI UCCIDE”

Mentre la guerra tra Ucraina e Russia perdura purtroppo sul campo di battaglia da ormai 333 giorni, un altro scontro si è fatto ancora più “vivo” in questi ultimi giorni dando il senso di un allarme generalizzato da terza guerra mondiale globale. La recente riunione delle forze alleate all’Ucraina (Nato, Usa e Ue) a Ramstein in Germania non sembra aver soddisfatto il Governo ucraino che oltre al pieno supporto vuole molto di più: «L’indecisione sta uccidendo sempre più persone. Ogni giorno di ritardo vuol dire la morte per gli ucraini. Pensate velocemente», denuncia su Twitter il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, riferendosi al mancato via libera (per ora) di Berlino per la consegna di tank Leopard a Kiev.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev spiega infatti che «Le perdite della Russia in Ucraina hanno superato la soglia psicologica di 120.000 militari. Nel corso dell’ultima giornata, 860 nemici sono stati eliminati, ora le perdite totali della Federazione Russa dal 24 febbraio a oggi ammontano a 120.160 soldati russi». Per questo motivo servirebbe un “colpo da ko” che solo l’utilizzo di specifiche armi sofisticate da guerra può concedere: la replica arriva dalle parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz, incontrando il Presidente francese Emmanuel Macron alla Sorbona di Parigi (per il 60esimo anniversario del trattato dell’Eliseo per la riconciliazione tra Germania e Francia, ndr). «Noi continueremo a fornire all’Ucraina, fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno», spiega il leader socialdemocratico. Accuse contro la Germania ma anche contro gli Stati Uniti, quelle mosse dall’Ucraina che continua a rilanciare il timore di una terza guerra mondiale: vorrebbero forniture di armi molto più efficaci, ma da Washington arriva il monito «gli Stati Uniti stanno consigliando all’Ucraina di aspettare a lanciare l’offensiva finale contro la Russia», fanno sapere alcuni funzionari dell’amministrazione Biden alla stampa Usa. Si tratta di attendere, in special modo, l’ultimo pacchetto di armi.

RUSSIA VS UCRAINA E ARMI UE: RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE GLOBALE

Sull’invio però dei tank Leopard ancora il braccio di ferro è in corso: è chiaro che una decisione del genere potrebbe portare quell’escalation da cui una terza guerra mondiale diverrebbe a quel punto assai difficile da evitare. Dalla Russia intanto giunge l’ennesimo appello ad evitare l’invio di armi pesanti all’esercito ucraino: «La fornitura di armi offensive a Kiev porterebbe a un disastro globale», attacca lo speaker della Duma russa, Viacheslav Volodin, «se Washington e i Paesi della Nato inviano armi da impiegare per attaccare città pacifiche o per tentare di occupare le nostre terre, una minaccia che è stata fatta, questo provocherebbe una reazione con l’uso di armi ancora più potenti».

Nel frattempo sempre sul fronte armi, l’Italia con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia l’ok all’invio dei missili Samp-T di fabbricazione italo-francese: «L’Italia ha già fornito all’Ucraina 5 pacchetti di aiuti nel campo della difesa per circa 1 miliardo di euro. È in preparazione un sesto pacchetto, che include sistemi di difesa aerea. Il ministro Kuleba ha ringraziato per il sostegno fornito, ho ripetuto che continuerà. In collaborazione con la Francia stiamo finalizzando l’invio del Samp-T». Ancora il n.2 di Forza Italia fa sapere ancora dalla Farnesina, in una intervista al “Corriere della Sera”, «Lo ripeto di continuo: l’Italia sostiene ogni pista possibile per arrivare a una pace giusta in Ucraina, che significa l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Ma intanto continuano brutali e indiscriminati gli attacchi russi. A livello generale le conseguenze globali del conflitto, soprattutto in termini di sicurezza alimentare ed energetica, continuano a essere pesanti. Il conflitto deve finire al più presto: ma allora peri Paesi alleati dell’Ucraina deve essere ben chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare questa nazione nella sua battaglia per l’indipendenza».











