Terza guerra mondiale/ Putin-Biden, ok vertice su Ucraina. Esplosioni nel Donbass

I NEGOZIATI PER EVITARE LA TERZA GUERRA MONDIALE

Vladimir Putin e Joe Biden si vedranno ad un vertice ad hoc sula crisi Ucraina per evitare l’esplodere della terza guerra mondiale: o meglio, i due Presidenti “contendenti” cercheranno di capire quale margine vi sia ancora per evitare un conflitto che nessuno fino in fondo vuole ma che altrettanto nessuno è in grado di ostacolare appieno.

Dopo il secondo colloquio a distanza con Emmanuel Macron, Putin ha deciso di dire sì al vertice-tregua con gli Stati Uniti i quali replicano positivamente, ma con un distinguo: «incontro con Putin si farà ma solo se non ci sarà l’invasione dell’Ucraina». L’Eliseo fa sapere che il vertice sarà esteso «a tutte le parti in causa» e si concentrerà, laddove verrà convocato, «su sicurezza e stabilità strategica in Europa». I rispettivi “sherpa” inizieranno a prepararlo dal prossimo giovedì, prima dovrebbe esserci l’incontro tra i due responsabili della diplomazia Usa e Russia, rispettivamente il segretario di Stato Blinken e il Ministro degli Esteri Lavrov. Dall’Unione Europea il commento del rappresentante della politica estera Josep Borrell è positivo: «Incontri al livello dei ministri, summit dei leader, qualunque sforzo diplomatico che serva ad evitare la guerra per noi va bene». Lo stesso Borrell spiega che le sanzioni contro la Russia sono in realtà già pronte e nei prossimi giorni potrebbero essere già presentate nella riunione straordinaria del Consiglio degli Esteri Ue, «le presenterò al momento giusto».

INTANTO NEL DONBASS SI CONTINUA A COMBATTERE…

Di contro, il Cremlino nella mattinata di lunedì 21 febbraio smorza i toni enfatici della diplomazia occidentale e fa sapere in una nota, «non ci sono ancora, al momento, piani concreti per un incontro sulla crisi in Ucraina tra il presidente Usa, Joe Biden, e il presidente russo, Vladimir Putin». Uno specchio della mancata “tregua” al momento sulla crisi Ucraina è la situazione del Donbass: il Cremlino fa sapere infatti che l’area ad est dell’Ucraina, in mano ai separatisti filo-russi, «è estremamente tesa e non c’è alcun segnale di allentamento di queste tensioni». Circa 61mila profughi delle due Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk sono entrati in Russia per timore degli attacchi dell’esercito ucraino; di contro, Kiev accusa Mosca di fiancheggiare i ribelli cercando di trovare l’episodio-miccia per far esplodere la terza guerra mondiale. Esplosioni e scontri a fuoco continuano ormai da giorni nel Donbass, stamane un miliziano filo-russo è morto appena fuori Donetsk (riporta l0agenzia russa Interfax). L’esercito ucraino ha accusato i i separatisti filo russi di aver compiuto 80 violazioni del cessate il fuoco; accuse rimandate al mittente dal Cremlino che invece parla di attacchi impartiti da Kiev.

«Oggi ci aspettiamo delle decisioni, non solo dei messaggi politici. Ci sono tutte le ragioni per imporre una parte delle sanzioni già ora»: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba arrivando a Bruxelles per il consiglio Affari Esteri, «L’Ucraina è sotto attacco dal 2014 e quello che stiamo vedendo ora è un’operazione ibrida, con l’aumento delle truppe ai nostri confini, cyberattacchi, guerra d’informazione». Dal Cremlino invece giunge notizia che Putin riunirà in giornata il consiglio straordinario di sicurezza per la crisi in Ucraina. Dall’Austria il monito agli alleati europei: «crediamo che sia avvenuto un fatto importante nella totale disattenzione dei media: la Russia si è appena annessa la Bielorussia, abbiamo dubbi che le truppe di Mosca lasceranno mai il Paese».



