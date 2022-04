Terza guerra mondiale, raid Odessa/ Ultime notizie, Pasqua di sangue. Kiev: “tregua”

GUERRA IN UCRAINA: BOMBE SU ODESSA NEL GIORNO DI PASQUA

Una Pasqua ortodossa di sangue, ancora una volta: la “terza guerra mondiale” in corso ormai tra Occidente e Oriente per il futuro dell’Ucraina vede la domenica di terrore a Odessa, città in teoria fuori dalla “gittata” delle truppe russe per il controllo del Donbass.

A 2 mesi esatti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, diversi raid sono stati lanciati nell’importante città sul porto del Mar Nero: ieri sera il Presidente ucraino Zelensky ha comunicato che il bilancio parziale dei bombardamenti su Odessa è di 8 morti e 20 feriti. Ma la minaccia in arrivo dalla Russia sarebbe anche di tipo chimico, attacca Kiev: «vogliono sferrare attacco chimico sul porto di Odessa», rilancia stamattina il Kyiv Independent. Da Mosca invece si comunica invece che i servizi speciali dell’Ucraina «starebbero pianificando un’operazione provocatoria con l’uso di sostanze chimiche nel porto Yuzhny a Odessa», per attribuirne la colpa alle forze armate russe e «accusarle di aver preso di mira i civili». Situazioni ancora di terrore a Mariupol e Kamyanske (a Zaporizhia) dove sono proseguiti ancora negli ultimi ore alcuni brevi raid missilistici.

L’ALLARME TERZA GUERRA MONDIALE: ANCORA SCONTRO RUSSIA-OCCIDENTE

«Almeno oggi, giorno della Pasqua ortodossa, Mosca accetti una vera tregua pasquale»: questo il messaggio di Mykhailo Podolyak, capo negoziatore per l’Ucraina, lanciato ancora stamane dopo i mancati accordi per una tregua nei giorni precedenti. «Aprire immediatamente un corridoio umanitario per i civili e a concordare un ciclo speciale di negoziati” per facilitare lo scambio di militari e civili», spiega ancora il capo negoziatore.

Il clima da “terza guerra mondiale” tra Russia e Occidente non aiuta di certo il buon sviluppo di negoziati sostanziali, e pure le parole del Governo ucraino fanno ben capire come si sia molto lontani da ogni qualsivoglia tregua: «La Russia attacca costantemente Azovstal a Mariupol. Il luogo in cui si trovano i nostri civili e i soldati è bersagliato da pesanti bombardamenti aerei, fuoco di artiglieria e da un’intensa concentrazione di forze e attrezzature per l’assalto», scrive ancora Podolyak su Twitter. La “guerra” arriva pure nella rappresentazione della Pasqua: ieri sera alla tv russa si è visto il Presidente Putin partecipare alla veglia pasquale nella Cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, anche se diverse immagini e prove lanciate su Telegram e Twitter sembrerebbero suggerire una presenza “videoregistrata” quella dell’autocrate russo per timore di attentati in pubblico. Di contro, dagli Usa il Presidente Biden lanciando gli auguri per una buona Pasqua ortodossa a tutte le popolazioni russofone, scrive «Preghiamo per tutti coloro che stanno soffrendo a causa della brutalità della guerra e della persecuzione. Piangiamo con tutti coloro che hanno perso i loro cari o che temono per la loro sicurezza». Nelle prossime ore il segretario di Stato Usa Antony Blinken sarà in visita a Kiev dal Presidente Zelensky.

