TERZA GUERRA MONDIALE, RUSSIA: “RISCHIO NUCLEARE”/ Razzi su Ucraina, allarme Crimea

PUTIN CONFERMA LA MINACCIA DI TERZA GUERRA MONDIALE NUCLEARE: “MA NON SIAMO IMPAZZITI…”

La Russia è pronta a «difendersi con ogni mezzo» e la guerra in Ucraina «sarà ancora lunga»: il Presidente Vladimir Putin non allontana per nulla, anzi, i rischi di una terza guerra mondiale nucleare, gettando la piena responsabilità su Kiev e sull’Occidente che continua ad appoggiare il Governo di Zelensky. Dopo 288 giorni di conflitto senza soste, la diplomazia ancora non riesce ad emergere e imporsi sui rispettivi obiettivi: non solo, si moltiplicano le minacce e i rischi che il conflitto globale possa giungere realmente sul fronte nucleare. Lì sì che la tragedia sarebbe completamente inevitabile.

«La minaccia di una guerra nucleare è in aumento» ha spiegato ieri Putin in videoconferenza con il Consiglio per i diritti umani russo: il Cremlino accusa la Nato e gli Stati Uniti per aver dispiegato «in Paesi terzi armi tattiche nucleari, cosa che la Federazione non ha fatto e non farà». Per quanto riguarda la minaccia stessa della terza guerra mondiale nucleare, Putin non smentisce affatto: «La Russia non ha trasferito e non trasferirà armi nucleari a nessuno, ma difenderà i suoi alleati con tutti i mezzi disponibili. la Russia non ha armi tattiche nucleare in altri Paesi. Ma non brandiremo queste armi come un rasoio, correndo per il mondo. Non siamo impazziti». L’operazione militare in Ucraina (come viene definita da Mosca l’invasione avviata il 24 febbraio scorso) è destinata a durare ancora molto, conferma Putin: «Ma l’emergere di nuovi territori è un risultato significativo per la Russia, il Mare di Azov è diventato un mare interno, anche Pietro I aveva lottato per l’accesso a questo mare». Immediata e netta la reazione di Washington che bolla come «irresponsabili» le parole del Presidente russo, specie per aver evocato la minaccia nucleare.

ALLARME TERZA GUERRA MONDIALE: RAZZI SULL’UCRAINA, ALLARME DRONI IN CRIMEA

Mentre l’Occidente – in particolare l’Europa – si prepara ad accogliere ancora nuove ondate di profughi ucraini, conseguenza diretta degli attacchi della Russia alle strutture energetiche in Ucraina che costringeranno un inverno durissimo per il Paese alle porte dell’Ue, ecco che da Bruxelles viene lanciato nuovo dispositivo di sanzioni contro Mosca. La terza guerra mondiale non è solo sul campo ma per il momento è prettamente diplomatica: «il rischio che Mosca utilizzi armi nucleari nel conflitto in Ucraina è diminuito grazie alle pressioni internazionali sulla Russia. Una cosa è cambiata per il momento: la Russia ha smesso di minacciare di usare le armi nucleari. E questa è stata una conseguenza del fatto che la comunità internazionale, compresa la Cina, ha tracciato una linea rossa su questo tema», commenta il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando positivamente il nuovo pacchetto di sanzioni contro la difesa russa messo in campo dall’Alto Rappresentante della Politica Estera europea, Josep Borrell.

Tornando al tema struggente della battaglia sul campo, è ancora da registrare una tremenda giornata per attacchi, raid, bombardamenti e allarmi aerei: «Questi attacchi rappresentano il più grande colpo alla rete elettrica che l’umanità abbia mai visto. Più di 1.000 proiettili e missili sono stati lanciati contro le linee elettrichee causando gravi danni all’Ucraina», denuncia il presidente dell’azienda elettrica ucraina Ukrenergo Volodymyr Kudrytsky. «Nonostante abbiamo perso dal 25% al 30% dei consumi rispetto al periodo prebellico, la carenza di capacità di generare corrente è maggiore e grave», ha aggiunto alla agenzia Interfax Ukraine. Solo nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 9 i civili rimasti uccisi dai bombardamenti russi nel Donetsk: «Il 7 dicembre i russi hanno ucciso 9 civili della regione di Donetsk: 6 a Kurakhovo, 1 nel villaggio di Krasnohorivka, 1 a Ivanovka e 1 a Bakhmut», ha denunciato il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko. Continuano invece i bombardamenti delle controffensiva ucraina contro obiettivi militari e aeroportuali della Russia: «L’Ucraina ha utilizzato droni di epoca sovietica modificati per colpire all’inizio di questa settimana le basi russe di Engels e Dyagilevo, a centinaia di chilometri dal suo confine», scrive oggi il quotidiano “Politico”. La Russia arriva ad affermare che i rischi per la sicurezza in Crimea e a Sebastopoli persistono, ma anche che sono in corso misure «per combattere gli attacchi terroristici ucraini».











