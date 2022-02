Terza guerra mondiale/ Russia ritira parte truppe: Ucraina, “impedita escalation”

TERZA GUERRA MONDIALE EVITATA?

Al culmine della tensione e alla vigilia della (annunciata) invasione della Russia in Ucraina, arriva una possibile svolta che potrebbe in extremis evitare lo scoppio di quella da molti considerata una potenziale Terza Guerra Mondiale: alcune delle forze russe schierate al confine con l’Ucraina per le esercitazioni militari di frontiera stanno rientrando nelle loro basi. A riferirlo è il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Tass.

Il generale maggiore Igor Konashenkov spiega in una nota: «Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi». Dopo che ieri la CNN aveva rilanciato la notizia dell’ormai imminente invasione delle truppe russe all’interno dello spazio nazionale di Kiev – e dopo il possibile negoziato Putin-Nato accettato dal Cremlino ma preso con le “pinze” dal Pentagono che non vedeva azioni significative della Russia atte a dimostrarlo – la mossa odierna di Mosca potrebbe prefigurare un possibile disgelo della situazione. «Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti», commenta in gergo militare la Russia facendo però intuire che l’intento di invadere, quanto domani, è escluso. La stessa CNN fa però sapere come in realtà vi sia un altro ammassamento di truppe ai confini con l’Ucraina, come a voler dimostrare che la tensione ad Est rimane sempre in bilico e sul punto di peggiorare da un momento all’altro. Mosca di contro, commentando le reazioni degli avversari, fa sapere che «La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo»: lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, quasi “sbeffeggiando” l’intelligence Usa che invece invocava il rischio di invasione per mercoledì 16 febbraio.

LA NATO, L’AZERBAIJAN E LE NEGOZIAZIONI

Il Cremlino ribadisce, con il portavoce Dmitri Peskov, che il Presidente Putin «è disponibile a negoziare», per evitare quella che sarebbe una terza guerra mondiale anomala, o se si vuole, una “seconda” guerra fredda. Se dalla Casa Bianca parlando di de-escalation da evitare in ogni modo dato che l’invasione dell’Ucraina potrebbe arrivare anche molto presto, Mosca ribadisce la linea ufficiale delle negoziazioni, pur considerando la vicinanza della Nato ai propri confini come un nodo «drammatico»: «Prima di tutto – ha concluso Peskov – Putin ha sempre chiesto negoziati e diplomazia. Ed è stato lui ad aver avviato la questione delle garanzie di sicurezza per la Federazione russa. L’Ucraina è solo una parte del problema, è una parte del più grande problema delle garanzie di sicurezza per la Russia e naturalmente il presidente Putin è disponibile a negoziare». Il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo il ritiro di parte delle truppe russe ha spiegato che «Insieme ai nostri partner occidentali siamo riusciti a impedire ogni nuova escalation da parte della Russia». Kiev considera ora le prossime mosse come quelle decisive e attende di verificare appieno l’effettivo ritiro delle truppe russe, di contro però Kuleba considera un fatto: «Oggi è già la metà di febbraio ed è chiaro a tutti che la diplomazia continua a funzionare». Nel frattempo proseguono le manovre dell’alleanza Atlantica attorno all’occhio del ciclone rappresentato oggi dall’Ucraina: il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente dell’Azerbaijan İlham Aliyev. Oggetto della discussione «la sicurezza regionale e il potenziamento militare della Russia dentro e intorno all’Ucraina», comprese le implicazioni sui mercati energetici; Stoltenberg ha ringraziato l’Azerbaijan per «l’aumento delle forniture di gas e per essere un fornitore di energia affidabile per l’Europa».

