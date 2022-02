Terza guerra mondiale Russia Ucraina/ Diretta video ultime notizie: esplosioni a Kiev

TERZA GUERRA MONDIALE: BANCHE RUSSE ESCLUSE DAL SISTEMA SWIFT

Proprio nei minuti in cui a Kiev si udivano forti esplosioni e tornava la paura per i nuovi bombardamenti, veniva annunciato l’accordo per l’esclusione di alcune banche della Russia dal sistema Swift. Un altro segnale lanciato da Usa, Unione europea, Gran Bretagna e Canada al presidente Vladimir Putin dopo aver scatenato la guerra in Ucraina. «Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Banca Centrale Russa», ha dichiarato Ursula von der Leyen, precisando che c’è l’impegno a mettere fine alla procedura che consente ai ricchi russi legati a Mosca di diventare cittadini dei nostri Paesi e quindi accedere ai nostri sistemi finanziari. Il rischio, però, che si arrivi ad una terza guerra mondiale non è scongiurato del tutto.

Come spiegato dal presidente Joe Biden, è l’alternativa a cui non si vuole ricorrere. Ma sono ore delicate in Ucraina e per il mondo. In serata le ferrovie statali ucraine hanno interrotto la fornitura elettrica alla stazione centrale di Kiev per i pesanti bombardamenti nei pressi della struttura. Passeggeri e personale di servizio sono stati quindi evacuati in un rifugio antiaereo. Dopo un’ora hanno ricominciato a suonare su Kiev le sirene che annunciano i raid aerei. Quindi le autorità locali hanno esortato gli abitanti a ripararsi nei rifugi più vicini.

TERZA GUERRA MONDIALE: FORTI ESPLOSIONI IN UCRAINA

Pochi minuti dopo si sono sentite esplosioni. A mezzanotte poi una potente ha scosso Kiev ed è stata anche visibile, perché il cielo notturno si è illuminato, come ha mostrato la Cnn che ha condiviso le immagini della ripresa dei bombardamenti sulla capitale ucraina, come purtroppo ci si aspettava. La forte esplosione sarebbe avvenuta ad una ventina di chilometri dal centro della città ed il bagliore è stato ben distinguibile. Secondo la Cnn, la prima esplosione sarebbe avvenuta a Vasylkiv, dove c’è un grande campo di aviazione militare e un deposito di petrolio. La seconda esplosione invece ha scosso la parte occidentale di Kiev. Questa arrivava dalla parte sud-occidentale, in direzione del secondo aeroporto principale della città.

Ma l’Ucraina non è sola in questa guerra. E non ci riferiamo solo alle sanzioni economiche e politiche. Lo dimostra, ad esempio, il caso di Starlink. I servizi internet dei satelliti di Elon Musk sono stati attivati per l’Ucraina dopo che il vicepresidente Mykhailo Fedorov aveva chiesto di metterli a disposizione. Quest’ultimo, che è anche ministro ucraino per la trasformazione digitale, ha annunciato che sta creando «un esercito informatico» per «continuare la lotta sul fronte anche informatico» contro la Russia. Poi ha pubblicato il link ad una chat Telegram dove si incoraggiato hacker ad attaccare aziende russe dell’energie e della finanza. La lista include anche il gigante del gas Gazprom e banche come Sberbank e VTB.

