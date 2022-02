Terza guerra mondiale, Russia vs Ucraina/ Usa: “attacco vicino”. Cina contro sanzioni

CRISI UCRAINA: RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE?

«La nostra sicurezza non è negoziabile»: così il Presidente russo Vladimir Putin due giorni dopo l’annuncio del riconoscimento delle Repubbliche separatiste del Donbass replica, a distanza, alle dure sanzioni che da Usa, Ue e Uk hanno colpito Mosca nelle ultime 24 ore.

Il clima da terza guerra mondiale è sempre più fitto nelle cancellerie internazionali e il pacchetto di sanzioni lanciato sulla Russia non fa che confermarlo: Putin dal canto suo, se da un lato afferma la necessità di «difendersi dalla espansione della Nato in Ucraina» – per la quale ha già inviato le prime truppe nel Donbass, con il conseguente crescendo della guerriglia civile mai terminata dal 2014 fino ad oggi – dall’altro lascia comunque aperta la porta ad uno spiraglio di negoziazione. «Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi», ha spiegato il Presidente russo in un video messaggio trasmesso in occasione del ‘Giorno dei difensori della Patria’. L’Ucraina con il Presidente Zelensky teme comunque il peggio e ha esortato ancora stamattina tutti i connazionali ancora residenti in Russia di fuggire subito dal Paese: non solo, prosegue la campagna di richiamo dei riservisti militari, dai 18 ai 60 anni.

L’ASSE RUSSIA-CINA PREOCCUPA

Per la Nato, che si attende una guerra su larga scala, «è il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni»: ieri nel discorso alla nazione era stato anche il Presidente Usa Joe Biden a parlare di possibili attacchi imminenti contro l’Ucraina da parte di Mosca, «compresa la capitale Kiev». La “conferma” dell’intelligence arriva anche dagli alleati del Regno Unito: stamane la Ministra degli Esteri Liz Truss ha spiegato che un assalto alla capitale ucraina Kiev da parte della Russia è una «possibilità molto reale. Sono molto molto preoccupata per un’imminente invasione dell’Ucraina». Papa Francesco ha invocato stamane per il prossimo 2 marzo una giornata mondiale di digiuno per la pace in Ucraina: i venti di guerra si fanno pesanti e le diplomazie, specie quelle europee-occidentali, non sembrano in grado di attivare una de-escalation su larga scala con il Cremlino. Sullo sfondo poi resta il vero problema che alla lunga potrà far permanere strascichi devastanti negli equilibri geo-politici mondiali: la “spinta” della Russia sempre più in braccio alla Cina rappresenta il vero timore per l’Occidente. Mercoledì mattina Pechino ha fatto sapere di condividere affatto le sanzioni americane lanciate contro la Russia: «non è questo il modo di affrontare i problemi», fa sapere la diplomazia cinese. Dall’Italia a “rispondere” a distanza è il senatore Matteo Renzi, leader di Iv ed ex Premier: «Va condannata la Russia per aver riconosciuto le repubbliche separatiste, immagino che seguiranno delle sanzioni. Il punto politico drammatico è che c’è un tema di nuovo ordine geopolitico mondiale che ha bisogno di una ridefinizione e l’Europa unita e gli Stati Uniti devono fare un lavoro difficili. La speranza è che il dialogo prenda il posto dei carri armati. Ma credo che l’Ucraina sia un pezzo di una strategia più grande. Un possibile asse russo cinese è il tema vero delicato dei prossimi anni».

