TERZA GUERRA MONDIALE, UCRAINA AL BUIO/ Nato, Russia e armi: la pace è lontana

UCRAINA TORNA AL BUIO: IL TIMORE DI UNA TERZA GUERRA MONDIALE COSTANTE

Dopo 278 giorni di guerra il problema più grave oggi in Ucraina, paradossalmente, non sono i combattimenti sul campo (tra Donetsk e Zaporizhzhia ancora molto accesi): il timore di una terza guerra mondiale su ampia scala deriva in sostanza dal tentativo della Russia di costringere al gelo e buio i “vicini” ucraini, in modo da flettere le ultime resistenze. «A partire da oggi a Kiev torneranno in vigore le interruzioni di corrente di emergenza allo scopo di garantire a ogni utente una fornitura di elettricità per almeno due o tre ore due volte al giorno», spiega la società energetica ucraina Dtek, «non appena riusciremo a riequilibrare la situazione, torneremo alla disconnessione secondo gli orari».

Da Zelensky al sindaco di Kiev Vitali Klitschko, l’appello all’Occidente si fa sempre più pressante: per evitare la terza guerra mondiale servono più armi e rifornimenti, e non i negoziati di pace (almeno per il momento) respingendo così l’opzione aperta nuovamente ieri dal Vaticano di Papa Francesco (tra l’altro contestato dal Cremlino per alcune considerazioni fatte nell’intervista ad “America Magazine”) sulla mediazione per evitare lo scontro globale nucleare. «Parlo con la gente ogni giorno, una persona mi ha chiesto: ‘perché mio figlio quest’anno sarà senza albero, senza Capodanno, senza l’atmosfera delle feste?’ Ora, gli eventi di massa sono proibiti in tempo di guerra. E non ci saranno in ogni caso. Ma nessuno cancellerà il Capodanno e il Natale. Non possiamo permettere a Putin di rubare il nostro Natale», ha detto il sindaco della capitale d’Ucraina all’agenzia di stampa Rbc, «Nonostante le opinioni diverse e di diverse parti ci siamo rivolti a un’azienda che ha accettato di usare i propri fondi per installare alberi di Natale in molti quartieri della capitale città. Meno luci, nessun evento di massa ma ci saranno gli alberi di Natale, non voglio toglierlo ai bambini».

PACE LONTANA, TERZA GUERRA MONDIALE VICINA? NATO “VICINI ALL’UCRAINA”

La pace insomma sembra sempre più lontana e il timore per un inverno che possa giocare ruolo umanitario-sociale fatale, vista la situazione energetica attuale in Ucraina, è sempre più alto. Non serve neanche più “parlare” di terza guerra mondiale, il concetto e il rischio sembrano ormai entrati stabilmente nelle coscienze di chiunque si occupi di politica internazionale in queste settimane: sul fronte del materiale bellico – costantemente richiesto da Kiev nei confronti dell’Occidente – dalla Nato arrivano informazioni importanti circa le riserve in capo alla Russia. «Mosca avrà scelte molto difficili da compiere nelle prossime settimane e mesi perché dovrà decidere se iniziare ad attingere alle riserve strategiche, non pensate per questo conflitto», fanno sapere fonti qualificate dell’Alleanza alle agenzie internazionali.

Se è vero che la Nato deve aumentare la produzione bellica per riempire i magazzini attuali – come spiegato negli scorsi giorni dal segretario generale Stoltenberg davanti al sempiterno rischio di una terza guerra mondiale- è altrettanto vero che ancora oggi può sostenere nuovi aiuti militari all’Ucraina; diversa la situazione di Mosca, secondo le medesime fonti, dove invece servirebbero più mesi per rifornimenti ingenti. Da qui la strategia di chiudere nella morsa del freddo e del buio l’Ucraina colpendo gli obiettivi energetici: «Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti all’Ucraina e continueranno a fornire un sostegno senza precedenti all’Ucraina. Aiuteremo Kiev a ricostruire le infrastrutture di gas ed energia e ovviamente continueranno anche a fornire sistemi di difesa aerea», promette il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza a Bucarest, in Romania. Secondo l’Ucraina un rischio però imminente di nuovi attacchi missilistici sarebbe alquanto probabile nelle prossime ore: «Il terrorismo è in corso. È evidente che i russi stanno preparando un nuovo attacco missilistico. Ma gli ucraini sono pronti a respingere un altro attacco aereo…indipendentemente dal numero di missili che i russi lanceranno», ha spiegato su Telegram il portavoce del Comando dell’aeronautica delle Forze Armate del Paese, Yurii Ihnat.











