Terza guerra mondiale, Ucraina/ Ultime notizie: Russia, “foto Bucha ordinate da Nato”

CRIMINI A BUCHA, RAID A ODESSA: LA GUERRA TRA UCRAINA E RUSSIA

Quaranta giorni di guerra, quaranta giorni di crimini, sanzioni, accuse e diplomazie “fallite”: la terza guerra mondiale è sempre più vicina secondo molti analisti, specie dopo quanto avvenuto a Bucha (cittadina a Nord di Kiev) che potrebbe divenire il vero “turning point” di questo assurdo e tremendo conflitto in Ucraina. In aggiunta, nelle ultime ore nuovi raid sono stati lanciati ancora verso Odessa e Mariupol, confermando i nuovi obiettivi di Mosca sul Sud e il Donbass dell’Ucraina.

Quelle foto e video di cadaveri civili (si parla di almeno 410 morti, ma potrebbero essere molti di più) per le strade di Bucha, con fosse comuni ed esecuzioni sommarie vedono sul tavolo degli imputati l’esercito della Russia: i militari ucraini, liberando le zone occupate per quasi un mese dai russi, hanno trovato lo scempio documentato in queste ultime 48 ore. «Genocidio, un massacro deliberato» è l’accusa principale scagliata dal Ministro degli Esteri ucraino Kuleba, con tanto di immagini satellitari della società Usa “Maxar Technologies” che mostrano come i primi segni di scavo di trincee e fosse comuni siano da far risalire al 10 marzo scorso. La Russia però non ci sta e smentisce la responsabilità di tale massacro: «i fatti di Bucha rappresentano una provocazione di Kiev per interrompere i colloqui di pace e intensificare la violenza», attacca la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Non solo, la collaboratrice di Lavrov ribadisce che foto e video dei civili morti siano state ordinate da Usa e Nato per poter poi incolpare la Russia.

TERZA GUERRA MONDIALE: CONDANNA UNANIME CONTRO LA RUSSIA DI PUTIN

Per questo motivo Putin ha chiesto ufficialmente tramite i propri ambasciatori alle Nazioni Unite una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu per oggi, 4 aprile 2022. Kiev e l’Occidente accusano la Russia di crimini di guerra a Bucha mentre la replica di Dmitry Polyansky, vice rappresentante russo del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, è che «abbiamo richiesto la riunione alla luce della palese provocazione dei radicali ucraini».

Parlare di terza guerra mondiale, come si può ben intuire, è tutt’altro che fuori luogo a questo punto in quanto il livello di distanza e scontro tra il “blocco occidentale” e la Russia è forse ancora più ampio della fine Guerra Fredda. «Sono favorevole a nuove sanzioni contro la Russia dopo che centinaia di corpi civili sono stati trovati nella regione di Kiev. Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra a Bucha», così stamane ha parlato il Presidente francese Emmanuel Macron a “France Inter”, di fatto confermando quanto già spiegato ieri dal Premier Mario Draghi e dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz. I vertici Ue, assieme a quelli di Nato e G7 sono unanimi nella condanna alla Russia: dall’Alleanza Atlantica in particolare arriva il monito al Cremlino, «Un attacco ad un alleato scatenerebbe una risposta della Nato. È questa la linea rossa invalicabile che la Russia deve aver ben presente», ha spiegato ieri sera a “Che tempo che fa” il segretario Nato Jens Stoltenberg. In risposta, il Ministero della Difesa russo ha ribadito l’estraneità a quel massacro visto a Bucha: «Durante il periodo in cui questa località è stata sotto il controllo delle forze armate russe, nessun abitante ha subìto azioni violente. Tutti gli abitanti locali hanno avuto l’opportunità di lasciare liberamente l’insediamento in direzione nord. Bucha è stata bombardata 24 ore su 24 dalle forze ucraine con armi pesanti». Dura e netta la condanna del Presidente ucraino Zelensky contro i militari russi: «sono macellai, assassini, torturatori, stupratori, saccheggiatori. Meritano solo la morte dopo ciò che hanno fatto». La pace è sempre più lontana.

