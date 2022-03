Terza guerra mondiale Ucraina/ Ultime notizie, sangue a Mariupol, tensione Usa-Russia

Non trova la parola fine la terza guerra mondiale che si sta combattendo ormai da un mese in Ucraina. A Kiev è stato indetto un nuovo coprifuoco della durata di 35 ore ma è senza dubbio Mariupol la città dove la potenza di fuoco dei russi si sta concentrando nelle ultime ore. Secondo il comandante del distaccamento di Azov, Prokopenko, “molti cadaveri restano insepolti per le strade”, e in totale sarebbero morti più di 3.000 civili. Mosca ha colpito un centro commerciale giustificandosi che nell’edificio vi fosse collocata una batteria di lanciamissili e un deposito di munizioni, ma le azioni dell’esercito di Putin sono continuamente condannate dalle potenze occidentali e definite come crimini di guerra.

Nell’ennesimo giorno della terza guerra mondiale in Ucraina le truppe russe che hanno aperto il fuoco anche su un ospedale pediatrico a Severodonetsk, così come riferito dal capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, su Telegram: “I russi hanno aperto il fuoco su un ospedale pediatrico a Severodonetsk – ha scritto, riporta l’Ansa – il tetto ha preso fuoco. Fortunatamente, i piccoli pazienti, le loro madri e il personale sono stati tempestivamente evacuati”. Intanto cresce la tensione fra Russia e Stati Uniti, dopo che una protesta durissima da parte di Mosca è stata recapitata a Washington tramite canali diplomatici.

TERZA GUERRA MONDIALE UCRAINA, ULTIME NOTIZIE: USA TEMONO CYBER ATTACCO RUSSO

Il Cremlino ha definito “inaccettabili” le parole di Biden verso Putin “un dittatore assassino e un criminale di guerra”. E nelle prossime ore è atteso proprio il numero uno degli Usa in Europa, fra cui anche in Polonia, mentre il ministro degli esteri russo ha convocato a Mosca l’ambasciatore americano John Sullivan. “Incredibile”, la replica di Antony Blinkern, Segretario di Stato, sentir parlare di “commenti inaccettabili da parte di un Paese che sta perpetrando violenze atroci sui civili”.

Gli Stati Uniti temono che durante questa terza guerra mondiale in corso si verifichi un cyber attacco massiccio ai loro danni da parte degli hacker russi: “Se la Russia farà un cyber attacco contro di noi, gli Usa risponderanno”, ha replicato la Casa Bianca. Inoltre l’amministrazione Biden ha fatto sapere che all’Ucraina verranno forniti altri sistemi anti missili “Esattamente quelli di cui hanno bisogno”, ha osservato il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price.











