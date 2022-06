TERZA GUERRA MONDIALE, ULTIME NOTIZIE/ Armi Uk in Ucraina: ira Russia, raid su Kiev

LA GUERRA IN UCRAINA: ASSEDIO SEVERODONETSK, CAOS DONBASS

Donbass, Kiev e Kharkiv: su questi tre assi si concentra l’offensiva della Russia dopo 103 giorni di potenziale “terza guerra mondiale” alle porte dell’Europa: i missili e raid delle ultime ore vedono quei tre scenari di guerra ancora più “caldi”, specie nella città di Severodonetsk (nel Lugansk).

Colpi di mortaio e artiglieria diretta contro i soldati ucraini: questo quando giunge stamane dalla città cinta d’assedio sulla scia di quanto già visto tragicamente nei mesi scorsi a Mariupol: la resistenza ucraina rimane ma i russi puntano a circondare sempre più Severodonetsk, attaccando le vicine città di Slovyansk, Lysychansk e Orikhove. Nel frattempo, l’esercito russo ha bombardato anche diverse aree residenziali a Kharkiv, sempre nell’Est dell’Ucraina: lo afferma il capo dell’amministrazione regionale, Oleh Synegubov «Gli occupanti russi stanno nuovamente bombardando le aree residenziali della città. Restate nei rifugi e non ignorate gli allarmi». Raid ulteriori vengono segnalati anche negli insediamenti di Chernihiv e Sumy: una guerra per il momento senza fine, con la crisi della diplomazia che non accenna a diminuire.

ARMI UK IN UCRAINA, IRA RUSSIA: IL RISCHIO DI TERZA GUERRA MONDIALE

Ancora ieri i tentativi di instaurare dei negoziati sono stati stoppati dalle rispettive nazioni in guerra, con accuse reciproche per le responsabilità del caso: le sanzioni a Mosca, i problemi su grano ed energia, l’invio di armi all’Ucraina sta portando lo scontro Occidente-Russia sempre più verso i binari di una pericolosa terza guerra mondiale.

Mentre il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo visita al fronte negli avamposti di Zaporizhzhia, Bakhmut e Lysychansk (nel Donbass), la guerra sembra essere tornata di stretta attualità anche per le vie di Kiev. Ieri i raid contro la Capitale sono ricominciati, con il Presidente russo Vladimir Putin che ha sentenziato, «Consegnare altre armi a Kiev da parte dell’Occidente ha l’unico obiettivo di estendere il conflitto il più possibile. Se l’Occidente fornirà missili a lungo raggio a Kiev, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra». Dopo Usa e Ue ora anche il Regno Unito si appresta ad inviare nuovi lanciarazzi con gittata di almeno 80 km: la consegna delle armi Uk però, avverte il Cremlino, «rischia di estendere il conflitto». Non solo, i nuovi raid lanciati stamattina verso Kiev (zona ferroviaria colpita, ci sono feriti e vittime) sarebbero una ulteriore risposta alla fornitura di materiale bellico da Londra e Washington verso l’Ucraina: «L’attacco missilistico lanciato domenica dalle forze russe su Kiev, che ha colpito infrastrutture ferroviarie, è stato probabilmente un tentativo di interrompere le forniture di armi occidentali alle unità ucraine in prima linea», spiega l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano.

