Terza guerra mondiale/ Ultime notizie: battaglia Russia-Ucraina a Mariupol e Odessa

LA GUERRA TRA MARIUPOL E ODESSA: COLPITA NAVA MOSKVA

La guerra tra Ucraina e Russia è lontana anni luce da una prospettiva di tregua/pace: come ha sottolineato ieri Papa Francesco nel suo monito ai potenti della Terra, la «terza guerra mondiale in pezzi sta divenendo un unico grande conflitto in Est Europa». Lo scontro “finale” nell’area sud-est dell’Ucraina non sta prendendo solo il Donbass come teatro dei raid russi e della contraerea ucraina: versioni contrastanti vengono date nelle ultime ore circa la nave da guerra russa “Moskva” colpita nel Mar Nero a poche miglia da Odessa.

Secondo Kiev, l’incrociatore russo sarebbe stato colpito dall’esercito ucraino e starebbe per affondare; per Mosca invece un incidente non ben precisato avrebbe causato un incendio a bordo e l’esplosione di alcune munizioni e missili. Secondo le ultime notizie date dalla Cnn con inviati sul posto, al momento non sono emerse prove a sostegno di nessuna delle due affermazioni né si è in grado di verificare in modo indipendente ciò che è accaduto. Ad impressione è però la battaglia corpo a corpo ormai per le vie di Mariupol: la guerra giunta al suo 50esimo giorno di conflitti vede la resistenza ucraina rispondere colpo su colpo all’assedio continuo di russi e filo-russi nel porto sul Mar d’Azov. I bombardamenti di ieri avrebbero portato Mosca a controllare ormai definitivamente il porto, ma il resto della città ancora non è caduta: il consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, ha spiegato che marine della 36esima brigata sono stati fatti prigionieri dall’esercito russo, «ma non si tratta di mille soldati ucraini, molti meno. I mille riferiti da Mosca sono una bugia».

LA TERZA GUERRA MONDIALE RUSSIA-NATO: CAOS SVEZIA-FINLANDIA

Una guerra sul campo, una guerra sull’economia e le materie prime e una “terza guerra mondiale” ormai latente per la diplomazia internazionale: il conflitto Russia-Ucraina vede esacerbarsi come mai dalla Guerra Fredda finora Nato-Occidente e il Cremlino.

L’ultima “scintilla” è stata data ieri con l’annuncio della Svezia dell’ingresso nella Nato entro giugno, con la Finlandia molto prossima a seguire la medesima via: l’abbandono della neutralità di due Paesi europei molto vicini geograficamente alla Russia alza la tensione tra l’Alleanza Atlantica e il blocco russo, con rischi di escalation continui. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram ha dichiarato che «Se Svezia e Finlanda entreranno nella Nato “non sarà più possibile parlare di uno status non nucleare del Baltico. L’equilibrio deve essere ripristinato. Finora la Russia non ha adottato tali misure e non le avrebbe adottate ma se siamo costretti…». Lo scontro diplomatico si è allargato poi anche sull’asse Washington-Mosca con le parole di Biden che hanno fatto infuriare il Cremlino (e non solo): il termine «genocidio» accostato dal Presidente americano alla Russia di Putin ha fatto storcere il naso al ministro Lavrov, al portavoce Peskov ma pure ad alcune cancellerie europee, in primis Francia e Germania. Il presidente ucraino Zelensky in conferenza stampa non ha nascosto una certa irritazione per le reazioni di Macron e Scholz alle parole di Biden: «Parole molto dolorose per noi, farò del mio meglio per parlare della questione con lui», spiega riferendosi al Presidente francese.

