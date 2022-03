Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Bombe su Kiev. Nuovi negoziati Russia-Ucraina

BOMBE SU KIEV E LUHANSK: LA TERZA GUERRA MONDIALE CONTINUA

Il proseguire dei negoziati per il momento è l’unica vera notizia positiva in arrivo dall’Ucraina: la “terza guerra mondiale” in potenza è infatti sempre più preoccupante, dalle bombe che continuano a piovere a intermittenza sulle città principali del Paese, fino all’espandersi delle tensioni internazionali il giorno dopo il “semi-flop” del vertice a Roma tra i capi diplomazia di Usa e Cina.

Nella notte sono stati bombardati edifici a Rubezhnoye, nella regione del Luhansk (nel Donbass sempre più sotto controllo della Russia) e il centro di Kiev, oltre alle situazioni in permanente assedio di Mariupol e Kharkiv: ci sono morti purtroppo, alcuni anche tra civili, con i missili russi che sono piovuti anche su «collegio per non vedenti, un ospedale cittadino, tre scuole e altre strutture militari», riporta Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale del Luhansk su Telegram. Sono invece almeno 2 i morti dopo l’attacco lanciato da colpi di mortaio russi che hanno colpito, forse accidentalmente, un condominio di 9 piani a Kiev: le sirene continuano a suonare da ore con il rischio di altri attacchi, così come avviene ormai stabilmente a Kharkiv cinta d’assedio dall’esercito russo. Si è dunque aperto così il 20esimo giorno di guerra, con la possibilità però che nelle prossime ore possa proseguire la “finestra temporanea” di tregua vista ieri pomeriggio, dove infatti sono continuati i corridoi umanitari in uscita dalle principali città dell’Ucraina. Intervistato oggi sul “Sussidiario“, il generale italiano Marco Bertolini ha spiegato come la soluzione pacifica potrebbe essere più vicina qualora «Mariupol dovesse cedere alla Russia»; di contro però, ravvisa il già comandante del Comando operativo di vertice interforze e della Brigata Folgore in numerosi teatri di guerra, dalla Somalia al Kosovo e all’Afghanistan, «Potrebbe introdurre un’ipotesi di spartizione: la Russia si tiene la Crimea e la fascia costiera da questa fino al Donbass; l’Ucraina mantiene Odessa e l’accesso al Mar Nero. […] Putin non ha l’interesse e neppure la forza militare per occupare tutta l’Ucraina e soprattutto per mantenere l’occupazione».

Sono previsti per oggi nuovi negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina – ancora in videoconferenza, come ieri – per provare a trovare l’accordo giusto che dia il “via libera” ai colloqui definitivi tra Putin e Zelensky. Passi avanti ce ne sono stati, confermano tanto da Mosca quanto da Kiev, anche perché conviene ad entrambi riuscire a portare a termine in maniera più veloce possibile la tragedia immane in corso da tre settimane.

«La guerra in Ucraina finirà al più tardi all’inizio di maggio, quando la Russia avrà esaurito le risorse di cui dispone per attaccare il suo vicino», è la previsione lanciata da Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di gabinetto del presidente ucraino. Un accordo di pace in maggio con la Russia come extrema ratio, anche perché «o ci sarà un accordo di pace raggiunto rapidamente, in una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, oppure ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni, diciamo, siriani, per un secondo round e, quando avremo respinto anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile», conclude il delegato. La Cina, a colloquio ieri con il capo diplomatico di Biden a Roma Jack Sullivan, ha fatto sapere di non voler entrare nel giro di sanzioni contro Mosca e invita dunque alla «massima moderazione nella gestione della crisi», spiega il direttore della Commissione affari esteri del Partito comunista cinese Yang Jiechi. In Europa oggi verrà lanciato il quarto round di sanzioni contro la Russia, con ingenti conseguenze economiche contro oligarchi come Roman Abramovich, sempre più nel mirino dell’Occidente come la cerchia stretta di potenti attorno a Putin. La diplomazia però non sembra correre al pari delle bombe, con Ue e Usa per il momento ferme nel “no” alla no-fly zone in Ucraina – per il rischio deterrente di una terza guerra mondiale a quel punto definitiva – e con Turchia e soprattutto Israele che rappresentano al momento le uniche vere carte in mano alla comunità internazionale per fermare la guerra. Dal Pentagono hanno fatto sapere ieri, al termine del vertice Usa-Cina, di essere molto preoccupati per «l’allineamento della Russia con Pechino»; non solo, il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha commentato «Lo scopo dell’incontro di oggi era esprimere in modo molto chiaro a Pechino le nostre preoccupazioni rispetto a un suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina e ribadire alla Cina che qualsiasi tipo di supporto a Mosca – militare o economico – comporterà delle implicazioni».

