Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Caos Ucraina: “ancora bombe Russia su Kiev”

LA TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA: NUOVE BOMBE SU KIEV

Il giorno dopo l’importante passo avanti nelle trattative tra Russia e Ucraina, il senso di una terza guerra mondiale imminente non è purtroppo ancora cancellato dall’orizzonte dell’Est Europa: la Bbc, citando fonti dirette, riporta di nuovi bombardamenti avvenuti nel nord-ovest di Kiev, la Capitale che in teoria avrebbe dovuto avere una de-escalation promessa da Mosca durante i negoziati di pace ieri in Turchia.

DALL'UCRAINA/ "Se Zelensky accetta un compromesso, il popolo non lo seguirà"

I reporter Uk riportano di esplosioni a sole 20 km da Kiev senza però ritenersi in grado di capire se a sparare siano stati i russi o gli ucraini: razzi e colpi di artiglieria erano stati segnalati nelle scorse ore anche dagli inviati della Cnn, qui invece di sicura matrice russa e sempre a ridosso della Capitale ucraina. Giunti ormai al 35esimo giorno di guerra, gli spiragli di pace visti ieri non rassicurano pienamente l’Occidente né tantomeno il Governo ucraino: la promessa di ridurre le operazioni militari e la non opposizione all’ingresso dell’Ucraina in Ue – fronte delegazione Russia – ha visto la replica positiva di Kiev sul non ingresso nella Nato, la neutralità sostanziale del Paese e il possibile riconoscimento dello status russo nel Donbass. Questo però non basta per il momento per siglare un cessate il fuoco e dovranno essere i prossimi negoziati, con possibili incontri diretti Putin-Biden e Putin-Zelensky che iniziano ad apparire sullo sfondo non più come del tutto irrealizzabili.

RUSSIA-UCRAINA/ Erdogan fa il mediatore, pronto a chiedere il conto a un Putin più debole

ZELENSKY: “BENE I NEGOZIATI MA LA GUERRA C’È ANCORA”

«I segnali dei negoziati in Turchia sono positivi, ma l’Ucraina non intende allentare i suoi sforzi militari»: così ha detto il Presidente dell’Ucraina Zelensky in un nuovo video apparso su Telegram. Lo stesso leader di Kiev, dopo il passo avanti dei colloqui a Istanbul, spiega che tali segnali sono da ritenere come pienamente positivi ma purtroppo «non mettono a tacere le esplosioni o i proiettili russi. L’esercito russo ha ancora un potenziale significativo per continuare gli attacchi contro il nostro stato», ha aggiunto Zelensky sfidando l’Occidente, «La revoca sanzioni può essere prevista solo a guerra finita». Oggi in Cina si sono incontrati a Tunxi i Ministri degli Esteri Wang Yi e Sergey Lavrov ribadendo la piena alleanza e sostegno tra i due Governi: «Sullo sfondo di una complicata situazione internazionale, Russia e Cina continuano a rafforzare i partner strategici e a parlare con una sola voce negli affari globali», si legge nella nota diffusa da entrambe le cancellerie ad Interfax. Una risposta netta alle pressioni di Nato, Usa e G7 a isolare geopoliticamente Mosca per far terminare subito la guerra in Ucraina: una terza guerra mondiale non più solo nelle “minacce” più recondite, ma fattuale negli atteggiamenti e purtroppo anche negli scenari dei prossimi mesi. Serve ripartire dai negoziati in Turchia ma serve avanzare ancora di più con la diplomazia: finora lo sforzo non è bastato.

