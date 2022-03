Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Conflitto vicino all’Europa, la Cina…

Terza guerra mondiale, si contano anche morti stranieri…

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, che secondo molti potrebbe trasformarsi nella Terza guerra mondiale. Le notizie della domenica, in effetti, sono poco rassicuranti: ora i bombardamenti sono ad un passo dai confini con l’Unione europea. Alcuni missili russi hanno infatti distrutto una base militare a Yavoriv, a soli 25 km dalla Polonia: la località si trova infatti a metà strada fra Leopoli e il confine polacco. Nell’attacco sono morte 35 persone, non solamente ucraini. Ci sono anche 134 feriti, tra i quali anche olandesi affiliati alla legione straniera. Da Mosca hanno rivendicato di aver ucciso “mercenari stranieri” e distrutto “armi straniere”.

Per la prima volta dall’inizio del conflitto, infatti, si contano anche morti stranieri. Tra questi c’è il reporter Usa Brent Renaud, ucciso a Irpin, sobborghi di Kiev. Lì, dove filmava profughi in fuga, è stato ucciso con un colpo al collo. Dalla Casa Bianca parlano del rischio di una guerra chimica, nella quale anche Mosca pagherebbe un prezzo alto. Varsavia ha avvisato: “Se Putin usa le armi chimiche interviene la Nato”. Tradotto in italiano: si apre lo scenario di una Terza guerra Mondiale. Il Ministro della Difesa Guerini ha commentato così la questione: “Non permetteremo attacchi sull’Europa, l’Ue deve avere politica di difesa comune”.

Terza guerra mondiale, la Russia chiede assistenza militare alla Cina

Nella serata di ieri, è arrivata la notizia per la quale la Russia avrebbe chiesto assistenza militare alla Cina per proseguire con più forze e armamenti l’invasione dell’Ucraina. Una notizia allarmante che fa subito pensare a una possibile Terza guerra Mondiale. A riportare l’indiscrezione è il Financial Times, che cita fonti americane secondo le quali Mosca avrebbe chiesto l’invio di attrezzature militari e altra assistenza a Pechino. L’aiuto sarebbe stato chiesto già da settimane, dall’inizio dell’invasione. La richiesta ha suscitato non poca preoccupazione alla Casa Bianca. Crescono infatti i timori sul possibile impegno della Cina nella guerra.

Un intromissione da parte di Pechino farebbe crescere il rischio di una Terza guerra Mondiale e di fatto vanificherebbe gli sforzi europei e occidentali per il sostegno alle forze ucraine. Alcuni funzionari americani, secondo il Financial Times, avrebbero ricevuto indicazioni di alcune carenze nelle armi delle forze russe: proprio per questo sarebbe vitale per la Russia un intervento della Cina. Nella giornata di oggi dovrebbe inoltre tenersi a Roma un incontro tra il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e Yang Jiechi, membro del partito comunista cinese e direttore della Commissione Affari esteri. I due discuteranno della situazione in Ucraina e “dell’impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina sulla sicurezza regionale e globale”, come si legge in una dichiarazione della Casa Bianca.

