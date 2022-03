Terza guerra mondiale/ Ultime notizie diretta Ucraina: tregua Mariupol, resa è vicina

ASSEEDIO MARIUPOL, NUOVA TREGUA A GUERRA MONDIALE

Dopo il fallimento del cessate il fuoco avvenuto ieri, oggi la città di Mariupol (nel sud-est del Paese, l’ultima roccaforte dell’Ucraina sul Mar d’Azov) annuncia una nuova tregua dalla “terza guerra mondiale” in costante offensiva russa ormai da 11 giorni.

Il Consiglio comunale di Mariupol ha rivelato l’entrata in vigore del nuovo cessate il fuoco temporaneo in città dalle 10 alle ore 21 (9-20 ore italiane), con l’inizio dell’evacuazione dei civili in arrivo dalle ore 11 italiane con un percorso concordato tra forze russe e autorità ucraine. «In mattinata i corridoi umanitari saranno riaperti a Mariupol e a Volnovakha. Noi speriamo ancora che i comandi ucraini incaricati di difendere le regioni abitate ordinino ai loro subordinati di sbloccare le vie di fuga (…) affinché i civili possano lasciare queste aree popolate», ha detto alla Tass il vicecomandante della milizia filorussa dell’autoproclamata di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin. Già ieri Putin con Lavrov hanno accusato il Governo nazionalista ucraino di non aver fatto presentare in civili fuori Mariupol per continuare la resistenza della città. In serata però il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha ammesso che al momento «non abbiamo altra scelta che lasciare la città»: in una nota ai cittadini ha poi spiegato, «Cari, cari residenti di Mariupol, da oggi comincia in città l’evacuazione dei civili. Questa non è una decisione facile, ma come ho sempre detto, Mariupol non è un insieme di strade e di case. Mariupol è i suoi abitanti. Siamo voi ed io». Stamane intanto il Ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha annunciato da Mosca che parte della città di Mariupol è al momento controllata dalle forze separatiste e filo-russe di Donetsk. La capitolazione, a questo punto, potrebbe essere vicina per Mariupol.

LA TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA: I COLLOQUI CINA-ISRAELE-GERMANIA CON PUTIN

Nel frattempo continua a “fasi alterne” il cessate il fuoco nel resto dell’Ucraina in attesa del terzo round di negoziati atteso per la giornata di lunedì: in diverse città ucraine però il Presidente Zelensky fa sapere da Kiev che vi sarebbero state violazioni della tregua con le forze russe che sparano ancora sui civili e sull’esercito a protezione dei corridoi umanitari. Mosca smentisce e ricaccia le accuse verso Kiev: la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, rimane sotto il controllo ucraino e per ora è stata risparmiata dai combattimenti. Si teme però un possibile assalto anfibio con navi da guerra russe pronte al largo delle coste del Mar Nero: in altre parti del Paese invece si fanno saltare ponti e strade per impedire il più possibile ai russi di avvicinarsi ai centri più strategici, da Kharkiv a Kiev ovviamente, dove i convogli del Cremlino sono dati ormai a pochi chilometri dalla Capitale. Dalla terza guerra mondiale potenziale sul campo a quella già iniziata a livello diplomatico: nelle ultime 24 ore si sono succedute importanti delegazioni a Mosca e Kiev con la presenza in prima fila di Israele, Germania e Cina. Dopo il colloquio telefonico tra Zelensky e il Presidente Usa Joe Biden – dove si è discusso nuovamente della possibilità finora sempre scartata dalla Nato di attuare una no-fly zone in Ucraina (con Putin che ha parlato espressamente di guerra nucleare imminente qualora ciò avvenisse) – è stata la volta della Cina di provare a far valere una “moral suasion” sul Cremlino attaccando però la Casa Bianca: «gli Usa non gettino benzina sul fuoco». A dirlo il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al segretario di Stato americano, Antony Blinken: il capo della diplomazia di Pechino ha spiegato come Usa ed Europa «dovrebbero prestare attenzione all’impatto negativo sulla sicurezza della Russia dell’espansione della Nato a est», chiedendo poi negoziati per risolvere la crisi e trattative per creare un bilanciato meccanismo di sicurezza europeo. Ieri poi il Primo ministro israeliano Bennett è volato di “nascosto” a Mosca per incontrare Putin e subito dopo ha sentito anche Zelensky: sulla medesima scia, anche se via telefonica, la mossa del Cancelliere tedesco Scholz. «L’obiettivo comune resta quello di mettere fine alla guerra il prima possibile. Lavoreremo per questo», ha riferito il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit. Obiettivi principali i negoziati, la tregua perenne sui combattimenti e un possibile conclusione nel breve periodo della guerra: finora però, dalle dichiarazioni russe (Putin ancora ieri ha parlato di sanzioni che risuonano come «una dichiarazione di guerra») e di Kiev, tale ambizioso progetto sembra ancora molto di là da venire.

“This bridge was downed by the Ukrainians to prevent Russian forces from getting into the city center. Now, it’s yet another hurdle people must cross.” – CNN’s @ClarissaWard reports on desperate Ukrainians’ journey to flee attacks. pic.twitter.com/4THwtAoD3H — CNN (@CNN) March 5, 2022

