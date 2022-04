Terza guerra mondiale, ultime notizie Donbass/ Assedio Mariupol: “nostre ultime ore”

LA TERZA GUERRA MONDIALE E LA BATTAGLIA NEL DONBASS

Papa Francesco l’ha già definita una “terza guerra mondiale”, così come il Presidente ucraino Zelensky: quella tra Russia e Ucraina in corso da 56 giorni è purtroppo lo scontro più vicino al concetto di “guerra mondiale” dai tempi nefasti della Guerra Fredda. Ogni giorni di più sembra confermarlo, con equilibri instabili e imprevedibili scenari che si scorgono all’orizzonte tra la battaglia per il Donbass e le possibili conseguenze.

È ormai in corso da 48 ore l’assedio finale su Mariupol, in particolare sull’acciaieria Azovstal dove vivono asserragliati oltre a un migliaio di civili (nascosti nei cunicoli) anche le ultime sacche di resistenza del battaglione ucraino “Azov”. Le forze armate russe hanno rilanciato un ultimatum di resa per le ore 13 di oggi dopo il nulla di fatto di martedì: «se vi arrenderete i soldati ucraini avranno garantite sicurezza e cure mediche», rilancia il generale russo Mikhail Mizintsev. «Quelli che stiamo vivendo potrebbero essere i nostri ultimi giorni, le nostre ultime ore di vita», scrive invece su Facebook l’ufficiale dei militari ucraini nell’acciaieria, «la comunità internazionale ci aiuti ad evacuare tutti i soldati». Nell’orrore della guerra almeno un piccolo focolare di speranza è giunto stamane con l’accordo trovato tra Kiev e Mosca per un corridoio umanitario riaperto su Mariupol.

GUERRA RUSSIA-UCRAINA, NUOVO SCONTRO PUTIN-OCCIDENTE

È arrivato stamattina a Kiev il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, confermando la piena vicinanza di Bruxelles al Governo ucraino in attesa dell’invio di nuovi aiuti e armi – oltre alle sanzioni economiche contro la Russia. «Sono nel cuore di un’Europa libera e democratica», ha sottolineato Michel ribadendo l’alleanza tra Ue e Ucraina in quella che sempre più assomiglia ad una “terza guerra mondiale”.

Mentre la guerra si fa incessante nel Donbass – bombardate nelle ultime 24 ore le città di Rubizhne e Sievierodonetsk, nella regione orientale del Lugansk – soffia ancora altissima la tensione nei rapporti diplomatici tra Occidente e Russia. Ieri pomeriggio il Presidente Usa Joe Biden ha tenuto una video call con gli alleati occidentali (tra gli altri, Draghi, Macron, Scholz, Von der Leyen e Stoltenberg) ribadendo la necessità di produrre nuove sanzioni contro Mosca e appoggiare l’invio di altre armi Nato in Ucraina. La replica immediata dal Cremlino è giunta con il primo vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky: «I membri dell’Europa orientale della Nato sembrano soddisfatti. Non devono più pensare a come sbarazzarsi delle armi obsolete dell’era sovietica. Sebbene promettano di consegnare all’Ucraina equipaggiamenti nuovi di zecca di livello Nato, spediscono prontamente esemplari che spesso non riescono a sparare o a muoversi, sapendo che le forze russe ‘frantumeranno’ questi rottami metallici, risparmiando loro problemi con lo smaltimento». Secondo una fonte informata dal “New York Times”, il presidente americano annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina nei prossimi giorni, di importo simile a quello appena varato, ovvero 800 milioni di dollari. Nel suo ultimo video messaggio da Kiev il Presidente Zelensky lamenta la posizione dell’Occidente (e lo ribadirà nell’incontro a breve con Michel): «Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno – ha detto dal bunker -, che i nostri partner hanno e che sono paragonabili a quelle usate dalla Federazione Russa, avremmo già posto fine a questa guerra. L’esercito russo rimarrà per sempre descritto nella storia come il più barbaro e disumano del mondo […] L’uccisione mirata di civili e la distruzione di edifici residenziali con tutti i tipi di armi, comprese quelle vietate dalle convenzioni internazionali, questo marcherà davvero la Federazione Russa come la fonte del male».

