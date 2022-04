Terza guerra mondiale, ultime notizie Donbass/ Zelensky: “Est Ucraina è l’inferno”

GUERRA IN UCRAINA, L’ASSEDIO FINALE NEL DONBASS

«Possiamo dire che la Russia ha iniziato la battaglia per il Donbass […] Qui è l’inferno»: con queste parole il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato, nel consueto video-discorso notturno, l’assedio forse finale della “terza guerra mondiale” esplosa ormai due mesi fa nell’Est dell’Europa. Da Papa Francesco allo stesso Governo di Kiev si dicono convinti che non solo vi è il rischio che il conflitto ucraino possa sfociare in una catastrofe internazionale, ma già viene considerato questo tipo di guerra un inizio di “terza guerra mondiale”, specie se il livello dei “rapporti” tra Occidente e Russia continuerà su questa linea.

Il 55esimo giorno di guerra si “apre” come si era chiuso il precedente: bombe sulle regioni del Lugansk e del Donetsk, nel tentativo dei russi di chiudere la “partita” del Donbass nel giro di poche settimane. Udite poi esplosioni nelle città di Mykolaiv (vicino Odessa) e Kharkiv, mentre dall’area a Sud-Est dell’Ucraina giungono notizie sull’assalto cominciato da parte delle forze russe all’acciaieria di Azovstal, uno degli ultimi bastioni a Mariupol in mano agli ucraini. Per il terzo giorno di fila le delegazioni di Russia e Ucraina non riescono a trovare un accordo stabile per permettere corridoi umanitari e la situazione dei civili intrappolato nelle varie città assediate è sempre più devastante. «Oggi, 19 aprile, purtroppo non c’è un corridoio umanitario. Continuano i bombardamenti intensi nel Donbass», denuncia la vice premier Iryna Vereshchuk. Non solo, il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko denuncia come negli ultimi giorni siano stati deportati «con la forza» circa 40.000 civili, «verificati attraverso il registro municipale».

LA TERZA GUERRA MONDIALE DAL DONBASS ALL’EUROPA: I TIMORI DI MACRON

La battaglia per il Donbass, le ultime resistenze a Mariupol e una diplomazia ancora inefficace per instaurare un minimo di tregua “propedeutica” a negoziati di pace stabili: la situazione è sempre più da terza guerra mondiale, purtroppo anche come numero di civili e soldati uccisi dall’inizio delle ostilità.

«Qualsiasi numero dei soldati russi verrà schierato sul nostro territorio noi combatteremo fino alla fine», ha spiegato ancora il Presidente ucraino, «non faremo prendere nulla di ucraino: sono grato a tutti i nostri difensori, a tutte le nostre città nel Donbass e nella regione di Kharkiv che ora resistono alle forze degli occupanti». Secondo quanto riportato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine (Apu), «Si registrano segnali dell’inizio di un’operazione offensiva nella parte orientale dell’Ucraina»: non solo, l’esercito di Zelensky denuncia come la Russia stia preparando provocazioni con l’uso di aerei dell’esercito nelle aree di confine tra Russia e Ucraina, in particolare nel tentativo di colpire obiettivi civili». L’obiettivo primario di Putin, secondo Kiev, è la piena «occupazione delle regioni di Donetsk e Luhansk e il mantenimento del controllo sui territori temporaneamente occupati». Per questo motivo i negoziati di pace si sarebbero arenati, sebbene il Cremlino continui a dire il contrario attribuendo la colpa dello stallo nelle trattative alla delegazione ucraina. Dialogo fermo interno, tutt’altro che “attivo” anche fuori dall’Ucraina: «Il dialogo con Vladimir Putin si è interrotto dopo la scoperta dei massacri di Bucha», ha ammesso il Presidente francese Emmanuel Macron nella recente intervista a France5. «Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza, per apportare qualcosa di utile. Per dimostrare semplicemente il mio supporto non ho bisogno di recarmi lì», ha ribadito ancora il Presidente alle prese con l’imminente ballottaggio per le Elezioni Politiche. Macron non approva la scelta di Biden di insistere sul concetto di “genocidio” in Russia perché blocca ogni possibile trattativa con il Cremlino, già complicata da par suo: certo, i massacri emersi negli scorsi giorni non hanno aiutato, tant’è che Macron stesso ammette «Da quando abbiamo scoperto i massacri a Bucha e in altre città, la guerra ha preso una piega diversa, per cui da allora non gli ho parlato direttamente, ma non escludo di farlo in futuro».

