Terza Guerra Mondiale/ Ultime notizie in diretta, attacchi alla torre tv di Kiev

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, che secondo molti potrebbe presto trasformarsi nella Terza Guerra Mondiale. Nella giornata del 1 marzo, le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. Il raid dei russi ha provocato almeno 5 vittime, come riferiscono le autorità ucraine. Proprio l’esercito russo, poche ore prima dell’offensiva, aveva invitato tutti i cittadini di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni, a lasciare le loro case. Nel tardo pomeriggio è arrivato l’attacco alla Torre della Tv.

Inoltre, “secondo l’intelligence, le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell’Unesco”, scrive l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede. Zelesky, presidente ucraino, ha dato poi notizia dell’attacco russo contro un monumento che ricorda lo sterminio di 30mila ebrei, avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale per mano dei nazisti.

Terza Guerra Mondiale, il messaggio di Zelensky a Biden

Prosegue la preoccupazione del mondo, che cerca di scongiurare la Terza Guerra Mondiale, sperando nel cessate il fuoco in Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha chiesto a Joe Biden di dare un messaggio “forte e utile”, dichiarando che questa è “una situazione molto seria, non siamo in un film. Io non sono una figura iconica, l’Ucraina lo è”. Prosegue, intanto, la pioggia di missili su varie città ucraine, come appunto Kiev.

Intanto il secondo giorno di trattative tra Russia e Ucraina potrebbe presto cominciare. La tregua, però, sembra lontana. “L’operazione militare proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi”, fa sapere il ministro degli esteri russo. La paura dell’Europa è che il presidente russo, Putin, possa essere pronto a scatenare anche una Guerra anche con armi nucleari. Completamente isolato e sanzionato da tutte le grandi potenze europee, che tra l’altro hanno oscurato vari siti russi, si teme la rabbia del capo del Paese. La Russia sembra tra l’altro essere pronta anche a bombardare la Moldavia.

