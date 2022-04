Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Russia vs Ucraina-Usa: “torture a Mariupol”

RUSSIA VS USA E UCRAINA: ACCUSE SU DONETSK E MARIUOPOL

Le minacce tra Occidente e Russia che si susseguono tra guerra sul campo, invio di armi, sanzioni economiche e forniture energetiche portano il livello del conflitto in Ucraina sempre più prossimo ad una terza guerra mondiale su ampia scala. Le ultime notizie sul fronte di guerra nel 64esimo giorno dall’invasione russa vedono ancora una volta il Donbass e la città di Mariupol al centro dello scontro.

Mentre dalla Russia emerge voce secondo cui dal 1 maggio nella città conquistata di Kherson entrerà in vigore il rublo come moneta corrente, a Mariupol la situazione è sempre più delicata: «entrerà a far parte della regione russa di Rostov», ha fatto sapere l’autoproclamato “sindaco” della città sul Mar d’Azov, Konstantin Ivashchenko. Nel frattempo, il comandante della Brigata marina ucraina a Mariupol, Serhiy Volyna, ha lanciato un appello disperato per l’evacuazione immediata di civili e truppe ancora nell’acciaieria Azovstal: «Ho fatto appello a tutti i leader mondiali, ho fatto appello ai diplomatici mondiali, ho fatto appello a Papa Francesco, ho gridato a squarciagola chiedendo di essere estratti». Fronte Russia, le accuse ricevute di continui crimini di guerra anche a Mariupol vengono rispediti al mittente accusando invece gli ucraini di compiere torture nella città ormai fantasma sul Mar d’Azov: un diplomatico russo all’Onu ha denunciato Kiev di aver «torturato prigionieri in un centro di tortura a Mariupol chiamato “la biblioteca”». Giusto ieri sera dagli Stati Uniti l’ambasciatrice Onu Beth Van Schaack ha contro-denunciato Mosca: «Ora abbiamo informazioni credibili che un’unità militare russa operante nelle vicinanze di Donetsk ha giustiziato gli ucraini che stavano tentando di arrendersi, piuttosto che prenderli in custodia».

ARMI, PETROLIO, GAS:IL CONFLITTO DIVENTA TERZA GUERRA MONDIALE?

Se fosse vero, ha concluso la diplomatica Usa alle Nazioni Unite, «ciò costituirebbe una violazione di un principio fondamentale delle leggi di guerra, il divieto di esecuzione sommaria di civili e combattenti fuori combattimento in virtù di resa, ferita o altre forme di incapacità». I documenti e i report in mano agli Stati Uniti dimostrerebbero a Mariuopol «esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze».

I crimini di guerra, ma anche l’invio di armi, l’embargo di gas e petrolio e infine le sanzioni economiche concorrono a creare a livello internazionale una terza guerra mondiale di difficilissima lettura e analisi: dopo lo stop del gas a Polonia e Bulgaria per non aver accettato di pagare in rubli, la situazione tra Ue e Mosca è sempre più tesa (di ieri sera la notizia da Bloomberg dei preparativi che Eni Italia sta compiendo per aprire un conto in rubli presso Gazprombank) come ribadito dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in visita a Borodyanka. «Distruzione inaccettabile nel XXI secolo», denuncia il delegato, quando poco prima il Presidente ucraino Zelensky aveva nuovamente intimato l’Occidente a sostenere Kiev nella guerra contro Putin, «La Russia usa non solo il gas ma i rapporti commerciali più in generale come un’arma. Nessuno in Europa può sperare di mantenere una cooperazione economica normale con la Russia». L’Ue prepara nel prossimo pacchetto di sanzioni – il sesto – l’embargo totale del petrolio, ma nulla è ancora deciso in quanto sarebbe un’opzione molto forte che potrebbe tra l’altro comportare il rischio di ripercussioni immediate anche sul gas, il vero nodo economico della disfida Occidente-Russia. Come rilanciato da Berlino ieri, «Con l’embargo dell’energia, la Germania andrà in recessione». Putin teme – e lo ha detto apertamente commentando il vertice di guerra degli alleati a Ramstein di martedì scorso – il riarmo della Nato direttamente contro Mosca e per questo ribatte con fantomatiche «armi segrete da utilizzare contro l’Occidente» in caso di attacco. Come si può intuire la situazione è ai limiti del sostenibile, con il solo Papa Francesco ad invocare instancabilmente a livello internazionale la tregua immediata per scongiurare la terza guerra mondiale.

