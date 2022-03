Terza guerra mondiale ultime notizie/ Tregua Russia-Ucraina: nuovi corridoi umanitari

Bombardamenti a Odessa: la guerra mondiale alle porte dell’Europa

Prosegue senza sosta il conflitto tra Russia e Ucraina, scoppiato il 24 febbraio scorso dopo l’invasione di Putin: il clima da “terza guerra mondiale” è sempre più acceso, con negoziati e richieste che si intrecciano purtroppo a numerose vittime tra i civili. Dopo aver bombardato varie città, come Mariupol e Kiev, adesso i russi hanno preso di mira anche Odessa. Nella serata di ieri, si sono sentite forti esplosioni nella città sulla costa. Come riferito del corrispondente BBC: “Abbiamo appena sentito tre o quattro forti esplosioni provenire da ovest. Ci è stato detto che era il sistema di difesa ucraino che abbatteva i missili russi in arrivo lanciati da una delle numerose navi da guerra situate al largo della costa qui”.

UCRAINA/ Dal 2004 all'invasione di Putin: le radici profonde di una guerra annunciata

Il presidente ucraino Zelensky, intanto, è tornato a parlare al popolo attraverso un video diffuso sui social e dai media locali. Il Premier ha dichiarato: “Rimango qui, rimango a Kiev, a Bankova, senza nascondermi e senza paura di nessuno. Questo serve per vincere questa guerra”. Intanto, la Russia ha annunciato un cessate il fuoco per permettere ai corridoi umanitari di proseguire. Dalle 9 locali di questa mattina dovrebbe riprendere l’evacuazione dei civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca

ARMI ITALIANE ALL'UCRAINA/ "I rischi politici e militari di una scelta sbagliata"

8 corridoi umanitari, la tregua tra Russia e Ucraina

Da questa mattina intanto sono attivi e aperti nuovi corridoi umanitari in altrettante città dell’Ucraina come diretta conseguenza del “filo positivo” osservato ieri nel terzo round dei negoziati tra Russia e Kiev: nella notte, intervenendo al Consiglio di Sicurezza Onu, l’ambasciatore inviato del Cremlino Vasily Nebenzya ha letto una dichiarazione scritta del Governo di Mosca nella quale si annuncia il “cessate il fuoco” a partire da oggi 8 marzo, ore 10 (le 8 in Italia). I corridoi aperti sono a Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol: il Governo ucraino teme però nuovi attacchi anche durante i corridoi, attendendo una complicata ma non impossibile soluzione diplomatica nel prossimo vertice giovedì 10 marzo in Turchia tra i Ministri degli Esteri ucraino (Kuleba) e russo (Lavrov), per la prima volta dall’inizio del conflitto. Rispetto alle accuse avvenute ieri dall’Ucraina contro le forze russe – ovvero che i corridoi venissero aperti solo in direzione Russia e Bielorussia, motivo per cui sono falliti per il terzo giorno consecutivo – l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite promette «viene offerta anche l’evacuazione in direzione di città ucraine ad ovest di Kiev». Nella notte, poco prima dell’apertura del corridoio umanitario a Sumy (centro vicino al confine russo a est di Kiev), un tremendo attacco aereo sferrato dall’esercito russo ha provocato almeno 9 vittime, di cui 2 bambini. «Ci sono morti e feriti – ha spiegato in un post su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky – i soccorritori stanno lavorando sui luoghi». Attacchi nella notte anche sui sobborghi di Kiev e a Okhtyrka, a est della capitale. (a cura di Niccolò Magnani)

TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin, Biden, Zelensky: quando le "ragioni" diventano stragi

Terza Guerra Mondiale: i negoziati proseguono

Nella giornata di ieri si è intanto concluso il terzo round di negoziati tra i due Paesi. Sembrano esserci innanzitutto passi avanti per quanto riguarda i corridoi umanitari. La Russia, durante i colloqui di pace, ha ribadito le proprie richieste: la neutralità dell’Ucraina e il mancato ingresso nella NATO e il riconoscimento di Donbass e Crimea. Restano ancora da chiarire alcune questioni come quella della “demilitarizzazione” e del potenziale change-regime a Kiev.

Bruxelles, intanto, su volontà dell’Unione Europea ha avviato la procedura delle domande di adesione presentate da Ucraina, Georgia e Moldavia. La Commissione europea dovrà esprimersi attraverso una raccomandazione ufficiale e la palla passerà poi ai 27 Paesi membri che decideranno. La priorità resta quella di proteggere i civili, anche se da Germania, Francia, Usa e Uk c’è forte «preoccupazione per un’ulteriore escalation russa e per la questione dell’assistenza umanitaria nell’area di crisi». I leader occidentali hanno lanciato un nuovo appello a Putin, chiedendo di concludere l’invasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA