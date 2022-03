Terza guerra mondiale ultime notizie/ Turchia, vertice Ucraina-Russia. Bombe Kharkiv

VERTICE UCRAINA-RUSSIA IN TURCHIA: RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE

È cominciato alle 8.45 ora italiana il primo vertice tra i Ministri degli Esteri di Ucraina, Russia e Turchia: il diplomatico di Erdogan, Mevlüt Çavuşoğlu, ha accolto stamane ad Antalya i colleghi Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba per scongiurare quella che appare sempre più temibile come una terza guerra mondiale nell’Est dell’Europa.

L’indomani del terribile bombardamento sull’ospedale di Mariupol, mentre ancora le bombe nella notte hanno colpito altre strutture sanitarie, civili e militari dell’Ucraina, i leader della diplomazia in guerra si incontrano in quello che viene definito il primo vero “banco di prova” delle effettive intenzioni delle parti di porre fine alla guerra scattata il 24 febbraio scorso. Il Presidente Zelensky ha fatto sapere che l’Ucraina è disposta a trattare su tutto, dal riconoscimento del Donbass e della Crimea al non inserimento del Paese nell’alleanza Nato; di contro però, non accetta ultimatum da Putin e chiede fermamente all’Occidente di disporre una no-fly zone sui cieli ucraini per impedire il continuare di bombardamenti russi. La Russia stamattina con Lavrov ha però fatto un passo diplomatico importante e non positivo per un più sereno dialogo con l’Occidente: ha annunciato che Mosca lascerà con effetto immediato il Consiglio d’Europa (che non è il Consiglio Europeo, ndr) «Il corso degli eventi è diventato irreversibile. La Russia non ha alcuna intenzione di sopportare le azioni sovversive intraprese dall’Occidente, che spinge per un ordine basato sulle regole e sulla sostituzione del diritto internazionale calpestato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti», ha spiegato il Ministro degli Esteri del Cremlino.

BOMBE, OSPEDALI, ARMI CHIMICHE: COSA STA SUCCEDENDO

Nel frattempo, sul campo di guerra, dalle ore 8 italiane in Ucraina hanno iniziato ad funzionare i corridoi umanitari lungo le seguenti rotte: Trostyanets – Poltava; Krasnopillya – Poltava; Sumi – Poltava; Mariupol – Zaporozhye; Volnovakha – Pokrovsk; Izyum – Lozova; Bucha, Borodyanka, Irpin – Kiev. Lo ha fatto sapere la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk: resta il problema del cessate il fuoco momentaneo che in questi giorni non ha impedito bombardamenti e vittime tra civili e militari, non da ultimo quanto successo ieri a Mariupol (3 morti, decine di ferite nell’attacco all’ospedale con reparti di maternità e pediatria, ancora da verificare se si tratti di raid mirato o più probabilmente di strage collaterale per missile mal calcolato) e nella notte a Kharkiv. Nella città ormai spettrale per gli attacchi in serie degli ultimi giorni, si segnala un nuovo bombardamento con almeno 4 morti, di cui 2 bimbi: lo riferisce la Bbc citando i servizi di emergenza statale ucraini. La Russia nel frattempo ha smentito di aver bombardato l’ospedale pediatrico di Mariupol spiegando che quelle di Kiev sono «fake news. L’edificio in questione era un ex ospedale pediatrico ora occupato dalle truppe», ha spiegato Dmitry Polyanskiy, rappresentante della Russia alle Nazioni Unite. Dagli Stati Uniti invece arriva contro Mosca l’accusa di voler usare armi chimiche per il prosieguo della battaglia: «Abbiamo preso nota delle false affermazioni della Russia sui presunti laboratori di armi biologiche degli Stati Uniti e sullo sviluppo di armi chimiche in Ucraina. Abbiamo anche visto funzionari cinesi fare eco a queste teorie cospirative», ha detto in un briefing con la stampa ieri la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. «Ora che la Russia ha fatto queste false affermazioni, e la Cina ha apparentemente appoggiato questa propaganda, dovremmo essere tutti in allerta rispetto all’uso di armi chimiche da parte della Russia o aspettarci che Mosca le usi per creare un pretesto, è uno schema chiaro», conclude la portavoce di Biden. Resta evidente che un coinvolgimento di armi chimiche non farebbe che alzare la tensione sulla guerra in Ucraina rendendola a quel punto sì il procinto reale della terza guerra mondiale. Gli sforzi di Turchia, Israele, della stessa Cina e dell’Occidente ora sono tutti tesi a trovare la “chiave” giusta per disinnescare questo rischio, imponendo un cessate il fuoco duraturo e un compromesso che possa accontentare, in parte, tutti. Non sarà facile.

