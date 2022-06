Terza guerra mondiale ultime notizie/ Ucraina: “bombe Donbass, Severodonetsk è morta”

LA GUERRA IN UCRAINA E L’ASSEDIO NEL DONBASS: PARLA ZELENSKY

L’equilibrio internazionale decisivo per evitare una terza guerra mondiale è sempre più a rischio: la guerra in Ucraina, giunta al suo 104esimo giorno dall’invasione russa, non offre novità “positive” praticamente in nessun campo.

Sul terreno, dove l’avanzata delle forze russe nel Donbass mettono sotto ulteriore pressione la già devastata resistenza ucraina; a livello diplomatico, con i negoziati di pace che non decollano affatto; sulla crisi energetica, alimentare ed economica che l’intero mondo, non solo l’est Europa, vive ormai da mesi senza riuscire a vedere una soluzione a breve termine. Il conflitto tra Kiev e Mosca rischia continuamente di degenerare, come ribadito ancora oggi dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di ritorno dalla visita nel Donbass sotto assedio: «I colloqui con la Russia sono a livello zero, le truppe di Mosca puntano alla conquista della strategica città di Zaporizhzhia. Ad oggi Severodonetsk e la vicina Lysychansk sono entrambe ‘città morte’ per via dei bombardamenti». I combattimenti proseguono da ore sempre a Severodonetsk ma anche in altre regioni dell’Ucraina: bombe segnalate a Mykolaiv (a Sud, vicino a Kherson), Izyum, Popasna e in gran parte del Donbass. Di contro, le navi della flotta russa del Mar Nero si sono ritirate a più di 100 chilometri dalle coste ucraine a causa degli attacchi delle forze di Kiev con missili e droni.

DIETRO LA RUSSIA/ Il’in, Putin e i neoconservatori: da Dio alla violenza il passo è breve

MEDVEDEV: “ODIO L’EUROPA, DEVONO SPARIRE”. LA TERZA GUERRA MONDIALE E I COLLOQUI AL MINIMO

La situazione è assai critica e parallelamente lo sforzo diplomatico ancora non sta neutralizzando il rischio di terza guerra mondiale: ieri l’attacco del Presidente del Consiglio Ue Charles Michel nel suo discorso all’ONU è stato diretto contro il Cremlino, «Putin Bombarda i depositi di grano e scarica le colpe su altri. È codardo».

Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Putin: “più armi a Ucraina, più attaccheremo”

Oggi arriva la replica altrettanto dura dell’ex Presidente Medvedev, oggi vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo: «Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio (gli occidentali, ndr): sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano». La lunga scia di polemiche e contrasti dopo l’invio di armi da Usa-Uk-Ue all’Ucraina vede non solo fermarsi ma forse arenarsi del tutto gli intenti di trattative di pace a breve termine. L’accordo che è stato trovato su corridoi sicuri per il grano nei porti ucraini e russi – siglato da Kiev, Mosca e la Turchia – potrebbe dunque non avere ripercussioni positive, quantomeno a breve, nei negoziati sulla fine della guerra.

NEGOZIATI RUSSIA-UCRAINA ‘AL PALO’/ Minaccia Putin e appello Papa: pace più lontana?

© RIPRODUZIONE RISERVATA