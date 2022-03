Terza guerra mondiale, ultime notizie Ucraina/ Bombe su Kiev: Russia prepara assalto

TERZA GUERRA MONDIALE, LE ULTIME NOTIZIE

Non si placa l’attacco della Russia in Ucraina, anzi sembra essersi aperto un quarto fronte. Mosca ha deciso di ampliare la sua offensiva militare quando si arriva al diciassettesimo giorno del conflitto. Da due giorni infatti la guerra è arrivata anche a ovest. Da Kiev a nord, dove le truppe si avvicinano sempre di più, Kharkiv ad est e la costa del Mar Nero a sud, è cominciata la campagna aerea sul centro e ovest dell’Ucraina. Sembrava impossibile che l’esercito russo allargasse l’offensiva terrestre senza prima aver eliminato quelle sacche di resistenza delle città già circondate, non avendo sufficienti divisioni corazzate. Ma la Russia è in grado di piegare anche zone rimaste finora lontane dai combattimenti e probabilmente intende incrementare la pressione.

Dunque, oltre ad attaccare gli aeroporti per prendere i jet donati dall’Occidente, si stanno puntando fabbriche che sostengono gli sforzi bellici dell’Ucraina, oltre che le infrastrutture che servono ai civili. Ma si bombardano anche i civili, per mettere pressione a Volodymyr Zelensky e mantenere una condizione di vantaggio ai negoziati. A tal proposito, ieri Vladimir Putin ha annunciato «positivi cambiamenti nei negoziati», per poi essere smentito dal presidente ucraino. Se prendere Mariupol non è decisivo ai fini della guerra, piegarla è importante. E nel frattempo si stringe il cerchio attorno ad Odessa.

RUSSIA PRONTA AD ASSALTARE KIEV

Questo a grandi linee lo scenario di guerra, con le ultime notizie che arrivano da Kiev, dove le forze russe si stanno avvicinando alla capitale grazie anche all’uso dell’artiglieria pesante. Infatti, nelle ultime ore sono cominciati forti bombardamenti e raid nei sobborghi. I soldati russi sono praticamente dislocati tutti intorno a Kiev, ma le sirene di avvertimento antiaereo stanno suonando in tutta l’Ucraina, a conferma che potrebbe essersi aperta una nuova fase della guerra.

A pochi chilometri dal centro città artiglierie, mortai, missili di vario tipo e pattuglie si stanno preparando all’attacco, con il supporto da lontano dei missili balistici che potrebbero essere usati per fiaccare la resistenza ucraina se l’esercito non dovesse riuscirci da terra. L’accerchiamento prelude, dunque, un imminente assalto alla capitale. Ad esempio, una base aerea nei pressi di Vasylkiv, nella provincia di Kiev, è stata colpita e distrutta dai missili russi ed è stato distrutto un deposito di munizioni. Operazioni che per gli esperti sono appunto preparatorie, come la mobilitazione delle truppe in Donbass e Crimea, che si stanno trasferendo a ovest per fornire maggiori riserve.

