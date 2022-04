Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina: “inizia offensiva finale nel Donbass”

GUERRA IN UCRAINA: PER KIEV “È COMINCIATA L’OFFENSIVA NEL DONBASS”

«Siamo pronti»: a parlare è ancora una volta il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, conscio che la fase forse “finale” del conflitto scatenato dalla Russia – con rischio sempre in evidenza per una possibile terza guerra mondiale – sia ormai già cominciata.

«La Russia ha distrutto milioni di vite, ha iniziato una guerra totale e si comporta come la colpa fosse dell’Ucraina», ha spiegato il leader di Kiev nel suo ultimo video messaggio dal bunker della Capitale. L’offensiva di cui parla l’Ucraina è quella lanciata dalle forze russe verso il Donbass, con la conferma che arriva anche dal consigliere al Ministero dell’Interno, Denysenko: «L’offensiva finale dell’esercito russo nel Donbass è già iniziata. I russi stanno accumulando le forze, non ci sono ancora le grandi battaglie di cui si parla tanto negli ultimi giorni. Ma in generale potremmo dire che l’offensiva è già iniziata». La notte appena passata ha visto nuovi attacchi bombe-missili su Mariupol, Izium e i sobborghi attorno a Dnipro: la “minaccia” è giunta anche dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, «Ci sarà un’offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Luhansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città».

TERZA GUERRA MONDIALE: UK “RUSSIA VERSO BOMBE AL FOSFORO”

La risposta diretta arriva dal Presidente Zelensky che prosegue nell’intento di raccogliere quanto più aiuto-sostegno dall’Occidente: «E’ finita un’altra settimana in cui l’Ucraina è rimasta viva, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla Russia per distruggerci. Stiamo combattendo, ci stiamo difendendo, rispondiamo agli attacchi. I russi hanno distrutto milioni di vite, hanno dato inizio ad una guerra totale e si comportano come se fossimo noi i colpevoli di tutto questo», spiega il leader ucraino facendo riferimento ai massacri di Bucha, Borodyanka e Kramatorsk.

La “terza guerra mondiale” sul fronte economico, energetico e pure geopolitico-militare intanto prosegue, con un nuovo round di sanzioni Ue attese nei prossimi giorni, in particolare sul fronte petrolio: l’alleanza tra Nato, G7, Usa e Ue si fa sempre più fitta, anche se emergono le diverse posizioni sui rapporti da impostare con la Russia di Putin. Secondo l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell – che già ieri ha fatto intendere che nuove armi verranno date a Kiev dall’Occidente – i prossimi giorni potrebbero vedere intensificarsi la guerra nel Donbass: «Ho paura che le truppe russe si stiano ammassando a est per lanciare un attacco sul Donbass – ha detto – E gli ucraini ne sono ben consapevoli. Le sanzioni alla Russia? Sempre sul tavolo». Da Londra il ministro della Difesa britannica (nel suo bollettino dell’intelligence) lancia una nuova inquietante prospettiva che si aggiunge ai massacri visti in questi giorni nelle fosse attorno a Mariupol, Bucha, Bordodyanka etc.: «Un precedente utilizzo da parte dell’esercito russo di munizioni al fosforo nella regione di Donetsk accresce la possibilità di un loro futuro utilizzo a Mariupol, qualora si intensifichi la battaglia per la città». Non solo, concludono gli 007 di Sua Maestà, «I bombardamenti russi sono continuati nelle regioni di Donetsk e Lugansk, con le forze ucraine che respingono molti attacchi. La scelta russa», conclude il bollettino Uk, «di affidarsi a bombe non guidate accresce fortemente il rischio di ulteriori vittime tra i civili».











