Terza guerra mondiale/ Ultime notizie Ucraina: “raid Odessa. Russi per Sud e Donbass”

IL RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE RESTA IN UCRAINA: BOMBE SU ODESSA

Se i negoziati non decollano e la guerra in Ucraina si allarga, il rischio di una terza guerra mondiale non diviene più solo uno strumento di dibattito ma ottiene tutti i gradi di uno sviluppo potenziale futuro realmente drammatico: il conflitto tra Russia e Ucraina, giunto ormai alla soglia dei 40 giorni di combattimenti, si allarga a tutto il Sud del Paese e vede ora anche Odessa stabilmente attaccata.

Diverse bombe e raid sono stati registrati stamane nella vasta città portuale sul Mar Nero, da giorni accerchiata dalla flotta russa ma mai realmente presa di mira: «Odessa è stata attaccata dal cielo», spiega Anton Herashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino. È stata colpita una raffineria di petrolio alle porte della città, conferma pure l’esercito russo nella mattinata di domenica: «Questa mattina missili di precisione guidati dal mare e dall’aria hanno distrutto una raffineria di petrolio e tre impianti di stoccaggio di carburante nelle vicinanze della città di Odessa, che fornivano carburante al gruppo di forze ucraine vicino a Mykolaiv», ha dichiarato il portavoce del ministero della difesa russo, Igor Konashenkov. Mentre i corridoi umanitari restano aperti a Mariupol per far fuggire il maggior numero di civili possibili dalla città cinta d’assedio ormai da oltre un mese, il rischio è che anche Odessa nel giro di giorni possa fare la medesima fine.

ZELENSKY: “RUSSIA VUOLE DONBASS E SUD”

«Le truppe russe vogliono prendere il Donbass e il sud dell’Ucraina. Siamo consapevoli che il nemico ha riserve per aumentare la pressione a est. Qual è il nostro obiettivo? Proteggere la nostra libertà, la nostra terra, la nostra gente», lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ormai “classico” video notturno dalle strade di Kiev.

Secondo il n.1 del Governo ucraino, l’Occidente dovrebbe appoggiare seduta stante lo sforzo dell’Ucraina per contrastare l’avanzata russa, altrimenti la «terza guerra mondiale sarà alle porte dell’Europa», continua a ripetere Zelensky. «Non abbiamo ancora ricevuto sufficienti sistemi anti missile occidentali», denuncia il Presidente attaccando poi la posizione dell’Ungheria di Orban – «l’unico leader europeo che sostiene Putin» – nel giorno in cui si celebrano le Elezioni Politiche a Budapest. A peggiorare i rapporti già non semplici tra Russia, Ucraina e l’Occidente nelle ultime ore preoccupano le immagini in arrivo da Bucha (che scegliamo di non mostrarvi per la crudezza e barbarie dei contenuti, ndr), città a nord ovest da Kiev: civili disarmati e uccisi sono stati ritrovati in strada dall’esercito ucraino dopo che aveva appena ripreso il controllo della località. «20 uomini erano abbandonati in fila, su un’unica strada, la Yabluska. Alcuni di loro con le mani legati dietro la schiena con degli stracci e un colpo d’arma da fuoco sulla nuca», denuncia il sindaco di Bucha Anatoly Fedoruk, riportato dall’Adnkronos. Non solo, il primo cittadino ha riportato come i civili uccisi siano stati trattati da russi «modo disumano», con la presenza di almeno 300 corpi senza vita nelle fosse comuni della città.

