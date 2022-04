Terza guerra mondiale/ Ultime notizie, Ucraina riprende Sumy. Kiev, arrivo armi Usa

LA TERZA GUERRA MONDIALE NEL DONBASS. LIBERATA SUMY

Da Chernihiv a Mariupol, da Kharkiv a Odessa, passando per gli orrori di Bucha e Borodyanka: i luoghi degli orrori in questi 44 giorni di “terza guerra mondiale” in potenza tra Russia e Ucraina, stiamo imparando a conoscerli.

Purtroppo, come ha spiegato stamane il Presidente francese Emmanuel Macron, la situazione attuale porta sempre più la convinzione che questa guerra «non durerà poco tempo. ogni giorno che passa e ogni scena di guerra, insostenibile, rende più difficile quello successivo e non avremo la pace in Europa se non arriviamo a costruire il domani». I negoziati di pace “latitano”, lo scontro tra le diplomazie cresce ogni giorno di più, il carico di sanzioni alla Russia aumenta con la conseguente estremizzazione dei residui contatti rimasti tra Mosca e l’Occidente. E in tutto questo, le bombe continuano a piovere sul Sud e l’Est dell’Ucraina: «Abbiamo costantemente il nemico che cerca di sfondare la linea di difesa in determinate direzioni. Si vede che l’accumulo è in corso, c’è un aumento di bombardamenti e tentati attacchi», spiega Sergeiy Gaidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk. Bombe vengono segnalate nelle ultime ore a Rubezhnoye e Adiivka nel Donbass e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore: l’Ucraina ha liberato la zona di Sumy, nel Sud del Paese, lo ha reso noto il sindaco Dmytro Zhyvytsky, «le esplosioni udite in città negli ultimi giorni sono dovute agli sminatori». Ora però con un’altra area liberata dalle truppe russe, Mosca potrebbe concentrare le forze tutte nel Donbass facendo prevedere prossimi mesi di inferno per le città ancora sotto il controllo ucraino nell’area voluta dalla Russia.

ZELENSKY VS OCCIDENTE: "FATE DI PIÙ". OGGI VON DER LEYEN A KIEV

«La situazione a Borodianka, vicino Kiev, è molto più terrificante che a Bucha»: lo ha detto in un messaggio notturno dalla Capitale il Presidente Zelensky, lanciando nuove frecciate all’Occidente affinché possa fare di più sul campo di sanzioni e invio d’armi. Secondo la CNN, nei prossimi giorni gli Stati Uniti faranno arrivare – già inviati – 12.000 sistemi anticarro, centinaia di droni suicidi e 1.400 sistemi antiaerei. A costo del rischio di una “terza guerra mondiale”, la Casa Bianca risponde all’appello lanciato ieri alla Nato dal Ministro degli Esteri ucraino Kuleba: dal Cremlino già era arrivato il monito, «Riempire l’Ucraina con armi di vari formati non contribuisce al successo nei negoziati russo-ucraini. E, ovviamente, questo avrà molto probabilmente un effetto negativo».

Ma è nei massacri avvenuti negli scorsi giorni nelle aree occupate dalla Russia – come denuncia il Governo di Kiev – che l’ondata di indignazione mondiale rischia di far saltare qualsiasi “tavolo delle trattative”: ancora Zelensky, «oltre 300 persone siano state uccise a Bucha e che 50 siano state giustiziate». La Russia però nega e afferma con il Ministero degli Esteri, «i corpi senza vita non sono che una messa in scena per giustificare altre sanzioni e far fallire i negoziati». Lo stallo negoziale è percepibile, la guerra sul campo invece prosegue: oggi a Kiev arrivano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen e l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell: incontreranno il Presidente ucraino e proveranno a concordare la strategia sul fronte sanzioni e aiuti militari. Esattamente quanto denunciato come “provocatorio” dai russi, da ieri tra l’altro sospesi ufficialmente dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, per alcuni verso passo iniziale verso un’esclusione tout court dalle Nazioni Unite.

