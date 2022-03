Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina: “salvare Mariupol, servono armi Nato”

GUERRA IN UCRAINA, ZELENSKY SBOTTA CONTRO L’OCCIDENTE

«È impossibile salvare Mariupol senza ulteriori carri armati e aereoplani»: lo ha detto il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando alla nazione ancora via Telegram. Le ultime notizie sui raid piovuti nel 31esimo giorno di guerra non fanno che alimentare le forti tensioni internazionali, con rischi concreti che lo scontro atroce e immane in Ucraina possa elevarsi a vera e propria terza guerra mondiale nei prossimi mesi, se lo sforzo della diplomazia non riuscisse a compiere significativi passi in avanti.

I vertici Nato-Ue non hanno soddisfatto Kiev ma nemmeno il Cremlino, per di più con lo scontro avvenuto in Polonia a distanza tra Biden e Putin i margini per dei negoziati effettivi sono sempre molto risicati. Di contro, Zelensky sbotta contro l’Occidente in quanto colpevole di non fare abbastanza per impedire gli attacchi russi contro le città di Mariupol, Leopoli, Odessa, Kharkiv, Chernobyl e della stessa Kiev. «L’Ucraina non può abbattere i missili russi con fucili e mitragliatrici. Chi guida la comunità euro-atlantica? E’ ancora Mosca per intimidazione?», ha chiesto polemicamente in video messaggio il Presidente ucraino. Lo stesso Zelensky, in videoconferenza con l’omologo polacco Duda (dopo la visita di Biden in Polonia, ndr) ribadisce «Se l’Ucraina non riceverà aerei militari, la Russia potrebbe minacciare i Paesi vicini». Kiev è delusa dai vertici Nato anche perché nel frattempo i raid russi contro l’Ucraina non accennano a diminuire, nella ormai consueta fase a “intermittenza” tra bombardamenti e corridoi umanitari (gli ultimi due negoziati oggi nel Donbass dovrebbero portare fuori altri civili da Mariupol). Particolarmente feroci e inattesi i missili contro Leopoli, la città teoricamente più “sicura” dell’Ucraina in quanto vicinissima al confine europeo con la Polonia: «Con questo attacco gli aggressori mandano i loro saluti al presidente Biden che si trova in Polonia», ha detto il sindaco Andriy Sadovy alla Bbc. «Leopoli è a soli 70km dalla frontiera polacca e credo che il mondo debba capire che la minaccia è molto molto seria», conclude il primo cittadino di Lyiv.

TERZA GUERRA MONDIALE: LO SCONTRO PUTIN-BIDEN E I TIMORI SU CHERNOBYL

«Putin è un macellaio», si era lasciato sfuggire il Presidente Usa Joe Biden durante l’incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia sabato 26 marzo, assieme al Presidente polacco Duda e ai Ministri inviati da Kiev (Kuleba-Difesa e Reznikov-Difesa). «È un tiranno e non può rimanere al potere», ha poi aggiunto sempre Biden parlando con i giornalisti: la Casa Bianca si è poi affrettata a “correggere il tiro” spiegando che il Presidente non intendeva sollecitare un cambio di regime in Russia, «Biden ha parlato a braccio».

Non si è fatta tardare però la replica di Mosca, su tutte le furie per le parole dagli States: «I nuovi insulti di Biden a Putin restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti. E’ strano sentire accuse contro Putin da Biden, che ha invitato a bombardare la Jugoslavia e uccidere le persone», ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Non è Biden a decidere chi sale al potere in Russia, è solo una scelta dei cittadini della Federazione», ha poi aggiunto il portavoce di Putin. Il clima da terza guerra mondiale continua purtroppo, come si evince dal costante allarme per la centrale nucleare di Chernobyl (che segue l’attacco avvenuto ieri al centro di ricerca nucleare di Kharkiv): l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Aiea, ha espresso forte preoccupazione per i lavoratori presso la centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina dopo che i militari russi hanno conquistato la vicina cittadina di Slavutych. Lì infatti vivono molti tra i dipendenti della centrale: il direttore dell’Aiea Rafael Mariano Grossi, si è detto preoccupato per il fatto che «i lavoratori possano staccare, rispettare i turni e tornare a casa a Slavutych per riposare».











