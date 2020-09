Terza maglia Roma 2020-21/ Video: nera e spalle arancioni per un tuffo nel passato

La Nike ha presentato la terza maglia della Roma 2020-21. Si tratta di una casacca dal corpo nero con spalle arancioni con inserti grigi che richiama un tuffo al passato. In molti hanno infatti subito pensato alla terza maglia del 1998/99, considerata dai tifosi una delle più belle di sempre del club giallorosso. Molto simile era anche la terza maglia della Roma del campionato 2010/11 che in realtà riscosse meno successo. La nuova terza maglia della Roma sarà in vendita sul store ufficiale della società giallorossa e nei point fisici in giro per la capitale dal 23 settembre prossimo, quindi alcuni giorni dopo l’inizio del campionato di Serie A fissato per il weekend tra il 19 e il 20 di questo mese. Sui social network i tifosi della squadra capitolina hanno risposto in maniera decisamente positiva, apprezzando la scelta revival dello sponsor tecnico.

Terza maglia Roma 2020-21, il comunicato ufficiale del club

La Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale per presentare la terza maglia del 2020-21. Sono stati proprio i giallorossi a citare la stagione 1998/99 e quella maglia tanto amata dai tifosi. La stampa safari viene indicata come la celebrazione di alcune delle sneakers più ricercate della Nike. I pantaloncini e i calzettoni saranno anch’essi neri con inserti arancioni a richiamare i colori della maglia stessa. Lo stemma del club capitolino e il noto swoosh della Nike saranno sul petto anche loro con particolari arancioni su sfondo nero. La Roma continua la sua collaborazione con Air Max per la nuovissima NBHD Air Max 90.

Video, la terza maglia della Roma

🆕 #ASRoma e Nike presentano la nuova terza divisa per la stagione 2020-21 ⬛🟧 pic.twitter.com/j58pBhayCP — AS Roma (@OfficialASRoma) September 7, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA