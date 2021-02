Terzo finalista Grande Fratello Vip, chi è?/ Pronostici: Zorzi favorito ma Rosalinda gioca la “carta” Zenga

Chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 2020? Dopo Dayane Mello, prima finalista, e Pierpaolo Pretelli, secondo finalista, questa sera, Alfonso Signorini annuncerà il terzo finalista che, lunedì 1° marzo si contenderà la vittoria con gli altri concorrenti che riusciranno a strappare il pass per l’attesissima finale della quinta edizione del reality show che ha subito ben due prolungamenti. A contendersi il terzo posto da finalista, questa sera, saranno Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta che, venerdì scorso, grazie ad un complesso meccanismo, hanno conquistato la possibilità di giocarsi la finale al televoto. Tra Zorzi, Zelletta e la Cannavò, dunque, chi sarà il terzo finalista? Il grande favorito è sicuramente Tommaso Zorzi, ma la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. I nomi di Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta potrebbero riservare sorprese.

Terzo finalista Grande Fratello Vip 2020: Rosalina Cannavò la sorpresa?

Il televoto tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta per conquistare il posto per la finale è stato aperto da Alfonso Signorini al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2020 trasmesso venerdì scorso. I sodaggi vedono favorito Tommaso Zorzi, assoluto mattatore della quinta edizione del reality che, con la sua ironia, la sua schiettezza e sincerità ha sempre creato dinamiche interessante. Secondo i sondaggi, Zorzi potrebbe conquistare la finale con il 47% dei voti. Tuttavia, la vittoria potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Rosalinda Cannavò che nella casa ha avuto una vera evoluzione aprendo i cassetti della sua vita che, finora, aveva tenuto serrati, potrebbe conquistare la finale con il 46% dei voti. Dai sondaggi non sembrerebbe avere tante possibilità Andrea Zelletta che, al momento, avrebbe raccolto solo il 7%. I pronostici saranno confermati dai risultati del televoto? Lo scopriremo questa sera.



