AMOROSO SU LIMITE AL TERZO MANDATO

In occasione del punto stampa al termine della riunione straordinaria della Corte costituzionale, il presidente Giovanni Amoroso, che ha presentato la relazione sull’ultimo anno di attività dei giudici costituzionali, si è soffermato anche sul tema del limite al terzo mandato. Infatti, a precisa domanda ha chiarito che riguarda solo le Regioni a statuto ordinario. Nello specifico, ha fatto riferimento alla bocciatura da parte della Consulta della legge sul terzo mandato in Campania.

Amoroso ha spiegato che non ci si è occupati delle Regioni a statuto speciale, la cui competenza è primaria, ma di quelle a statuto ordinario. In via del tutto eccezionale, prima della sentenza è stato diffuso il comunicato stampa, ma ciò non si verifica più. In quell’occasione, però, si riteneva che “ci fosse un’esigenza comunicativa pressante“. Dunque, la sentenza riguarda la Regione Campania, ma la Corte ha affrontato il tema con contorni generali per ricostruire l’assetto generale. Dunque, Amoroso ha voluto mettere un punto fermo dopo le reazioni scaturite dalla bocciatura della legge regionale della Campania.

TERZO MANDATO, FEDRIGA ALLA FINESTRA

Dunque, la preoccupazione dei giudici è stata quella di affrontare la questione in termini generali, ricostruendo l’assetto del sistema, facendo riferimento anche ad altre regioni, per affermare un principio che vale per tutti. Ma la sentenza riguarda la Campania come tutte le Regioni che hanno uno statuto ordinario. Dunque, non ci si è occupati di quelle a statuto speciale. Una precisazione che potrebbe alimentare le speranze di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia.

Seppur consapevole che il freno al terzo mandato è messo dagli alleati, in primis da Fratelli d’Italia e in maniera più tiepida da Forza Italia, Fedriga vuole giocarsi le sue carte, per questo ha puntato su una dichiarazione equilibrata quando ha riferito che si occuperà il Consiglio regionale della questione, rimettendo il tema ai consiglieri. Invece, Luca Zaia in Veneto non molla, infatti ha parlato di “disparità di trattamento palese e ingiustificata“.

