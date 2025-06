Si chiude la partita sul terzo mandato: FI e FdI non votano con la Lega, bocciato l'emendamento. Cosa succede ora tra voto, equilibri e libertà cittadini

SI CHIUDE LA PARTITA DEL TERZO MANDATO (PER ORA): BOCCIATO L’EMENDAMENTO DELLA LEGA IN COMMISSIONE AL SENATO

Con la bocciatura dell’emendamento Lega sul terzo mandato per Presidenti di Regioni e sindaci si chiude una lunga e complessa partita politica interna al Centrodestra, con sbocchi potenziali anche per le opposizioni (dove soprattutto Schlein tira un sospiro di sollievo, ndr). Come vi avevamo raccontato ieri, un ultimo estremo tentativo era stato tentato da Salvini con la presentazione di un emendamento al Dl Assessori-Consiglieri, in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali al Senato: alla fine però votano a favore solo i 3 senatori della Lega, con 2 Sì da Italia Viva e Autonomie, mentre in tutto sono 15 i contrari.

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra 48% ‘stana’ il campo largo e disunito: Schlein al 20%, Lega sopra Tajani

Come riporta l’ANSA, risultano astenuti tanto il presidente della Commissione Alberto Balboni quanto l’altro rappresentante senatore di FdI, Domenico Matera, dando seguito all’indicazione del partito di Giorgia Meloni che aveva predeterminato un’astensione qualora Lega e Forza Italia non fossero giunti ad un accordo sul terzo mandato. Tale concordanza non v’è stata, con gli azzurri di Tajani che hanno insistito nel loro “niet” alla proroga di un mandato ulteriore per i Governatori già dalle prossime Elezioni Regionali.

Lombardia, Guidesi contro riforma Ue su gestione fondi di coesione/ "Verrebbe decretata fine delle Regioni"

L’emendamento infatti provava a modificare una norma del 2004 che fissa a massimo 2 mandati consecutivi la carica di sindaco o Presidente di Regione: dopo la sentenza della Consulta che aveva bocciato la legge della Campania sul terzo mandato, serviva un’azione politica del Governo per provare a modificare i termini di legge permettendo tanto a Vincenzo De Luca (Pd) quanto a Luca Zaia (Lega) in Veneto di presentare la candidatura.

TERZO MANDATO KO: COSA PUÒ SUCCEDERE ORA

L’effetto immediato porta invece le prossime Regionali con un ostacolo per i Governatori uscenti da due mandati: quest’anno i leader di Campania e Veneto, ma dai prossimi anno coinvolti (e delusi) i vari Fedriga in Friuli, Emiliano in Puglia, Fontana in Lombardia.

Fine Vita, Sinistra: “norma anti-aborto nella legge”/ Cosa dice il testo: “tutela dal concepimento a morte”

La Lega puntava a convincere gli alleati di Centrodestra della triplice bontà del terzo mandato: conservare il vantaggio nei territori dove i Presidenti uscenti sono ad oggi tra i più stimati dall’elettorato, dare la decisione sui propri candidati agli elettori e non alle regole burocratica, e inoltre il mettere in difficoltà il Centrosinistra sopratutto in Campania dove Schlein è storicamente contraria al terzo mandato di De Luca.

Nello specifico non vi sarà alcuna crisi di Governo, sebbene da sinistra il tentativo di gettare benzina sul fuoco v’è stato in queste ore, ma di sicuro le discussioni interne tra Salvini e Tajani non si concluderanno e potrebbero avanzare anche su altri prossimi dossier del Governo: sul voto delle Regionali poi, in Veneto l’ipotesi di una Lega “in solitaria” con la candidatura di Luca Zaia potrebbe non essere così strampalata, con gli scenari ancora tutti aperti finché non vi sarà un accordo eventuale tra i leader del Centrodestra prima della pausa estiva.

LE REAZIONI NELLA LEGA: PER FONTANA È UNO “SCHIAFFO AI CITTADINI”, CON CALDEROLI INVECE “MURO DI FORZA ITALIA? NON APPREZZO”

La posizione della Lega dopo la quinta complessiva bocciatura su emendamenti/proposte legislative del terzo mandato è netta e guarda agli alleati che in un modo o nell’altro non hanno sostenuto il progetto: «riteniamo il terzo mandato giusto non solo a livello delle Regioni e Provincie a statuto speciale, ma anche per quelle ordinarie», sottolinea il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, uscendo dalla Commissione Affari Costituzionali dopo il flop dell’emendamento presentato dal leghista Paolo Tosato.

Per il Ministro leghista, le due astensioni di FdI fanno intuire comunque una disponibilità ad affrontare l’argomento ed eventualmente anche sostenerlo: il punto di delusione, ammette Calderoli, è per quanto invece avvenuto con Tajani e FI, «non ho apprezzato il muro eretto da Forza Italia», sebbene non sia una questione di politica interna al programma di Governo, «comunque non abbiamo apprezzato questo gesto».

Ancora più duro il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana che parla di un autentico «schiaffo ai cittadini» l’aver bocciato il terzo mandato, con la possibilità democratica negata alla comunità che vorrebbe invece confermare amministratori apprezzati ed efficienti. Quella avallata oggi, conclude Fontana, è una politica “bassa” che pende solo sugli interessi di partito senza una reale visione a lungo respiro, il contrario esatto di Autonomia e federalismo che dall’elettorato del Centrodestra si è sempre sostenuto. Lato FI, il vicepremier Tajani non modifica la sua posizione mantenendo l’accordo sugli altri accordi politici (Premieranno, Autonomia, Giustizia), mentre in casa Dem si denuncia una maggioranza «divisa su tutto».

È infine il Governatore della Lega Zaia a considerare comunque la partita già chiusa per la sua candidatura, anche perché «la legge è chiara e va rispettata», con il sostegno giunto anche dal Presidente del Friuli Fedriga, che resta con Zaia nel considerare la politica ben più alta e ampia della “mera” discussione sui mandati, fermo restando che è un’occasione persa per i cittadini e l’intero Centrodestra.