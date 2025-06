Terzo mandato, la Lega in extremis prova un emendamento per riaprire la partita: Forza Italia ancora contraria, dubbi in FdI. Gli scenari nel Centrodestra

L’ALTALENA SUL TERZO MANDATO NON FINISCE: IL (POSSIBILE) EMENDAMENTO DELLA LEGA E IL NUOVO “NIET” DA FORZA ITALIA

Fino a due settimane fa sembrava del tutto tramontato il progetto (almeno per il 2025) di un terzo mandato per i Presidenti di Regione, o per i sindaci: poi l’accelerata improvvisa dopo il cambio di prospettiva di FdI (che andava verso le istanze della Lega, lasciando Forza Italia unica schierata per il “no”), poi di nuovo tutto si è raffreddato con un ultimo tentativo ora del Carroccio per provare ad invertire la rotta e presentare la richiesta lampo di un terzo mandato entro la pausa estiva del Parlamento.

L’idea del partito di Matteo Salvini – che punta a salvaguardare la candidatura di Luca Zaia in Veneto per un ulteriore mandato, inguaiando contemporaneamente il campo largo visto che a quel punto De Luca in Campania si presenterebbe contro il volere del suo stesso partito (il Pd) – è quella di presentare un emendamento al Ddl Assessori così da ridurre la tempistica generale. Il problema rimane però sempre Forza Italia che non ci sta e blocca la proposta unitaria del Centrodestra, con FdI che ribadisce non vi sarà un voto a favore del terzo mandato se manca l’accordo tra gli altri due alleati in maggioranza.

Visto il no della Corte Costituzionale alla legge della Campania sul terzo mandato nelle Regioni a statuto ordinario, l’emendamento del Carroccio è effettivamente presentato (ma non è detto che vada a buon fine, ndr) e mira proprio a modificare la legge del luglio 2004 sui mandati dei Governatori nei territori non a statuto speciale. La modifica è semplicissima, mira infatti a sostituire la parola “secondo mandato” con “terzo”: questo emendamento, assieme agli altri 27, sono stati presentati in Commissione Affari Costituzionali e si apprestano ad essere affrontati nei prossimi giorni prima di portare in aula il Ddl Assessori.

Il primo firmatario, il senatore della Lega Paolo Tosato, ha spiegato al “Corriere” il perché un emendamento lampo così in extremis sul terzo mandato: «Riteniamo che chi deve giudicare l’operato un presidente di regione debba essere la cittadinanza». Oltre però del “niet” da sinistra, con Pd e Azione, anche Forza Italia rifiuta tale proposta anche vedendosi stoppato l’idea di Ius Scholae sul tema caro al vicepremier Tajani della cittadinanza italiana.

LA POSIZIONE DI FDI E IL TIMING RISCHIOSO SULLE REGIONALI

A margine del vertice NATO a L’Aja è stato chiesto dai cronisti un giudizio in merito al terzo mandato, con il vicepremier e Ministro degli Esteri italiano che smentisce la possibilità di arrivare ad un accordo nel breve periodo: «non è un tema del programma di Governo e come Forza Italia siamo sempre stati contrari», ha spiegato Tajani aggiungendo di non voler fare polemiche e mirando sempre alla piena unità del Centrodestra.

A stretto giro, dalla Camera durante una conferenza stampa per le attività di Ministro delle Infrastrutture, è giunta la risposta dell’altro vicepremier Matteo Salvini: nessuna polemica anche in questo caso, toni sobri ma comunque netti nel ritenere come ora si dovrà votare in commissione al Senato, «ognuno voterà come crede» con voto libero e si vedrà a quel punto se l’idea di un terzo mandato avrà convinto o meno i vari senatori. In tutto questo è il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, a rimanere alla finestra in attesa di capire se si possa accelerare o meno sul consentire in vista delle prossime Elezioni Regionali nell’autunno 2025.

Secondo il responsabile del partito di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli – lo stesso che aveva improvvisamente aperto due settimane fa all’ipotesi di un terzo mandato possibile – si può procedere solo con l’accordo di Lega e FI sul Ddl Consiglieri, altrimenti non vi sarà alcun voto favorevole da Fratelli d’Italia: più caustico invece il Presidente del Senato Ignazio La Russa che davanti alla possibilità reale di un terzo mandato spiega come sia «tramontato o comunque eclissato».

Tra le file dell’opposizione aperti alla norma sarebbe solo Italia Viva, ergo non bastevole per “coprire” i voti eventuali mancanti di Forza Italia: il tema però rimane aperto, come detto anche dal Presidente di Palazzo Madama, in attesa che un punto finale possa alla fine essere raccolto trai leader nazionali del Centrodestra (assieme all’indicazione dei candidati per le Regionali in Veneto, Toscana, Campania, Valle d’Aosta e Marche).

Non v’è molto tempo e si rischia poi di arrivare “impreparati” con candidati scelti troppo rapidamente e una campagna elettorale che giocoforza dovrà partire in piena estate: la volontà di P. Chigi è di trovare una quadra, con candidati in quota Lega (Veneto), FI (Campania?) e per la stessa FdI, che mira in realtà alla poltrona di Regione Lombardia tra due anni.