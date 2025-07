Il terzo mandato è la scelta degli elettori dopo aver apprezzato il governo in particolare di Zaia, Fontana e Fedriga: il sondaggio

Nonostante la politica non abbia trovato un’intesa, il terzo mandato piace parecchio agli elettori e lo dimostra un sondaggio pubblicato nelle scorse ore da Affaritaliani, secondo cui quasi il 58% vorrebbe un terzo mandato per i governatori delle varie regioni. I più votati? Luca Zaia, il “doge” del Veneto, ma anche Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, così come Attilio Fontana, numero uno dei lombardi o Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania.

Gli elettori votano quindi sì al terzo mandato chiaro indizio che il governo fino ad oggi delle regioni suddette (così come di altre), è stato particolarmente apprezzato e preferirebbe non cambiare. Contrario al terzo mandato è stato invece il 42,1 per cento secondo l’istituto demoscopico Lab21, con un gradimento netto in particolare nei confronti dei suddetti governatori, a cominciare da Zaia “il più preferito” con il 67,8 per cento dei voti.

TERZO MANDATO, COSA DICONO GLI ELETTORI

Subito dopo troviamo il vicino di casa Fedriga e poi Attilio Fontana. Fra i più votati, bene anche Marco Bucci della Liguria, quindi De Pascale dell’Emilia Romagna e un altro sopracitato, Vincenzo De Luca, della Campania. Il caso più interessante resta senza dubbio quello di Luca Zaia, un personaggio che sembra quasi lontano dalla politica, nel senso che è apprezzato sia dai “suoi” elettori, quelli quindi del centrodestra e della Lega (la quota di preferenze in questo caso è altissima, 77,9%), ma anche dal centrosinistra, dove chi vota di solito “dall’altra parte” apprezza l’operato di Zaia nel 56,7 per cento dei casi.

Soddisfatto ovviamente il governatore della Lombardia, che ha così commentato: “Il sì al terzo mandato sfiora il 60%. Un dato che conferma ciò che sostengo da tempo: i cittadini vogliono poter scegliere liberamente da chi farsi rappresentare, soprattutto quando si tratta di confermare o cambiare quelle cariche di governo territoriale che ogni giorno devono offrire risposte concrete ai bisogni reali”.

TERZO MANDATO E PREFERENZA DEGLI ELETTORI: IL COMMENTO DI FONTANA E ZAIA

E ancora: “Su questa partita, purtroppo, è mancato il buon senso, sacrificato in nome di altre logiche”, per poi rivolgere i complimenti ai colleghi “e amici Zaia e Fedriga, giustamente premiati dal gradimento dei propri cittadini per il lavoro e l’impegno quotidiano al servizio delle loro comunità. Questo stesso impegno che in Lombardia ci unisce nel lavoro e nella collaborazione istituzionale ad ogni livello per portare concretezza e realizzare progetti”.

Soddisfatto ovviamente anche Luca Zaia, che ha parlato di un risultato lusinghiero che conferma quanto il modello amministrativo che si basa sul fare, sull’ascoltare e sul visionare “trovi riscontro fra i cittadini”. Zaia ha poi rivolto il pensiero alla sua squadra, ai suoi collaboratori, “Il risultato non premia solo me”, ricordando che ogni giorno c’è una squadra che “si impegna per migliorare la vita del nostro territorio”.