Terzo polo, eletti Azione e Italia Viva Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

Quando scriviamo sono 58.459 le sezioni scrutinate su 61.417 alla Camera, mentre sono 52 i candidati eletti ai collegi uninominali su 146. Per quanto riguarda il Terzo Polo, i risultati delle Elezioni Politiche 2022 parlano di 7,75% che ridimensiona il progetto di Azione e Italia Viva, che auspicavano di essere ago della bilancia, mentre la vittoria del centrodestra è stata netta. Degli eletti ai collegi uninominali sopra indicati, non ce n’è neppure uno dei partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Invece i numeri alla Camera parlano di 20 eletti del Terzo Polo alla Camera, 9 al Senato. Ma sono numeri da rivalutare quando i risultati saranno definitivi.

TERZO POLO: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Ancora pochi minuti e potremo conoscere i risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze e i relativi seggi che il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi potrà ottenere dopo lo spoglio concluso delle votazioni di domenica. Tra collegi plurinominali e collegi uninominali, i nomi dei candidati eletti del Terzo polo al prossimo Parlamento nelle file di Azione e Italia Viva hanno visto numerosi volti noti.

I leader dei due partiti del Terzo polo sono ovviamente in campo e saranno affiancato dai rispettivi fedelissimi. Per quanto riguarda Azione segnaliamo tra gli aspiranti eletti del Terzo Polo Enrico Costa, Matteo Richetti e le new entry Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace. Per quanto concerne Italia Viva, i nomi sono quelli di Maria Elena Boschi, Ivan Scalfarotto, Raffaella Paita, Luigi Marattin e Luciano Nobili. Presente, inoltre, l’ex ministro Elena Bonetti. Molti candidati sono stati scelti dal territorio, con i leader pronti a valorizzare chi ha lavorato bene a livello locale. Per sapere la lista completa di tutti i candidati del Terzo Polo nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI TERZO POLO ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

In attesa di conoscere i risultati delle Elezioni Politiche 2022 e gli eletti del Terzo polo, c’è da fare il punto della situazione sulle ambizioni di Azione e Italia Viva. Le due formazioni sono all’esordio alle elezioni politiche, dopo aver già affrontato comunali e regionali. Difficile, dunque, fare paragoni con le Elezioni Politiche del 2018 o altre tornate elettorali. L’obiettivo di Calenda e Renzi è di arrivare a quota 10 per cento, per poter avere la possibilità di incidere sul prossimo governo. Nonostante sia una “prima” a tutti gli effetti, tra i candidati del Terzo polo troviamo molti già eletti: la maggior parte degli ex parlamentari in corsa, hanno alle spalle almeno una legislatura con la casacca del Partito Democratico oppure, anche se in quantità decisamente minore, con la casacca di Forza Italia. Molti sono già tra i big sopra citati: da Boschi a Scalfarotto, passando per Gelmini e Carfagna.

